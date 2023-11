Quali sono i migliori ristoranti di Pisa in cui andare a mangiare se ci si trova in città? Alcuni locali da provare.

Come ogni città turistica italiana, anche Pisa è ricca non solo di luoghi di interesse artistico e culturale ma anche di ristoranti: quali sono le migliori location in cui recarsi per pranzo o per cena? Ecco la lista dei luoghi più amati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di Pisa: la classifica

Trattoria La Ghiotteria

In vicolo delle Donzelle 9-11, residenti e turisti possono gustare i piatti serviti presso la Trattoria La Ghiotteria. La location, nel centro storico di Pisa e vicino al Lungarno Pacinotti, è uno dei ristoranti tipici della città. Tra le specialità della casa possono essere citate le penne pancetta e Jack Daniel’s ma si trovano anche piatti tipici della tradizione toscana.

L’Alba cucina naturale

Nata nel 2000 come associazione di promozione sociale, L’Alba cucina naturale ha recentemente intrapreso la sua avventura in ambito gastronomico con ottimi risultati. Presso il ristorante, situato nella zona del tribunale, è possibile gustare piatti vegetariani e vegani realizzati con prodotti naturali e biologici a chilometro 0 che sono stati coltivati nell’orto dell’associazione, ideato nell’ambito di un progetto riabilitativo di agricoltura sociale.

L’Ostellino

In piazza Martiri della Libertà 29, in zona Peretola, si trova L’Ostellino. Situato nei pressi dell’Orto Botanico di Pisa, il locale offre un ambiente accogliente e rustico in cui sostare dopo una lunga passeggiata gustando piatti tipici della tradizione e non solo. In menù, infatti, si trova anche la pizza.

Cantina Vasari

Ubicato al civico 3 di via dei Mille, nel centro cittadino, Cantina Vasari è uno dei ristoranti più amati da residenti e turisti. Il locale, a soli cinque minuti a piedi da Piazza dei Miracoli, propone un menù con pochi piatti ma sempre di stagione e realizzati con materie prime di eccellenza. Tra le specialità della casa ci sono le pietanze a base di carne.

Da Mario

Da Mario, in via Luigi Bianchi 19, offre ai clienti l’atmosfera dei ristoranti tipici di un tempo che si contraddistinguevano per l’ambiente familiare e confortevole. In menù, ci sono piatti della tradizione tipica toscana. Tra le specialità della casa possono essere citate le pappardelle al cinghiale, la tagliata e molto altro ancora.

Buca di San Ranieri

Al civico 25 di via Gian Battista Queirolo, c’ il Ristorante buca di san Ranieri. Il locale storico è situato nel cuore di Pisa e propone specialità di carne e di pesce realizzate con materie prime fresche e di qualità.

I Porci Comodi

Al civico 8 di piazza Evangelista Torricelli, c’è I Porci Comodi considerato una sorta di tempio dello Street Food toscano. Presso il locale, infatti, è possibile gustare una considerevole varietà di panini realizzati con ingredienti freschi e di ottima qualità.

Gusto al 129

Gusto al 129, in via Ettore Sighieri 5, si connota per essere un ambiente moderno e giovane. Presso il locale si può gustare un ottimo tagliere o si può optare per la pizza, scegliendo tra le innumerevoli varianti proposte.