Descrizione

Patate lesse, provola affumicata e una croccante panatura di pangrattato: sono questi gli ingredienti che occorrono per preparare in casa le deliziose polpette di patate e formaggio, delle crocchette irresistibili per chi ama i finger food rustici. Potete servirle quando meglio preferite: come antipasto, secondo piatto o stuzzichino per l’aperitivo. Preparatene in quantità, perché una tira l’altra!