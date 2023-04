Il pranzo domenicale è un momento di irrinunciabile convivialità, nonché un’occasione per portare in tavola i piatti tradizionali che più di amano. Se state cercando delle idee sfiziose e invitanti per comporre un menù domenicale che sia al contempo veloce ed economico, in questo articolo troverete tantissime idee, dall’antipasto al dolce, da cui potete trarre ispirazione. Proseguite la lettura e annotatevi le ricette che più vi piacciono!

Pranzo della domenica: ricette veloci

Temete che preparare un menù della domenica veloce ed economico equivalga a rinunciare ai piatti che più amate? Niente affatto! La cucina italiana è talmente ricca e variegata, che molti del grandi classici più apprezzati possono essere tranquillamente preparati anche con breve anticipo, se non all’ultimo minuto. Tutto sta nell’organizzazione. Potete cuocere delle lasagne al forno mentre preparate dei gustosi burger in padella, così da ottimizzare il tempo. Inoltre, tante ricette possono essere rivisitate in versione last minute, senza rinunciare al gusto.

Antipasti

Se durante la settimana si fa a meno degli antipasti, durante il pranzo domenicale un bel tagliere è d’obbligo. Potete optare per il classico mix di salumi e formaggi, oppure stupire i vostri ospiti con qualcosa di altrettanto semplice ma ben più sfizioso e originale.

Ecco alcuni stuzzichini veloci ed economici perfetto per il pranzo della domenica:

Primi piatti

Non volete rinunciare alle lasagne più avendo poco tempo a disposizione? Tenete da parte la ricetta della nonna delle lasagne al ragù per un’altra occasione e provate le nostre lasagne con ricotta e spinaci: sono vegetariane, cremose e veloci da preparare. Come alternativa, se non amate gli spinaci, potete optare per le lasagne al pesto o per le lasagne al pistacchio, mortadella e provola. Non volete accendere il forno o volete utilizzarlo per altre preparazioni? Nessun problema: le lasagne in padella sono pensate appositamente per queste evenienze!

Questa domenica niente lasagne? Optate per le tagliatelle al tartufo nero: un grande classico di una semplicità disarmante, perfetto anche per le grandi occasioni. Potete stupire i vostri ospiti anche con un ottimo risotto con champagne e fragole, oppure con un risotto al pistacchio, non tanto tradizionale ma così cremoso che nessuno potrà resistergli.

Secondi piatti

La domenica è tradizione portare in tavola grandi arrosti di carne e pesce, nonché il classico bollito misto, da abbinare ai tortellini. Sono tutte ricette che richiedono parecchio tempo per una buona riuscita, per cui vi suggeriamo di optare per dei secondi più veloci, ma ugualmente appetitosi, come polpette, burger e cotolette, che piacciono tanto anche ai bambini.

Ecco alcune ricette veloci con le quali potete andare sul sicuro:

Contorni

Cercate un ottimo contorno stuzzicante che piaccia a grandi e piccini? Delle ottime patate al forno croccanti sono sempre gradite, ma se non volete accendere il forno potete optare per le patate in padella dal gusto aromatico.

Per un’occasione di festa sono perfetti anche i finocchi gratinati alla mediterranea, gli spinaci al forno con besciamella e le carote speziate al forno. Se volete preparare un contorno leggero che sappia di primavera, provate l’insalata di fragole, feta e spinacini freschi: un tripudio di colore e sapore!

Dolci

Come concludere un felice pranzo domenicale in compagnia, se non con un delizioso dessert fatto in casa? Esistono tantissime ricette facili e golose, che richiedono soli 20 minuti di tempo per essere preparate. Uno di questi è il tiramisù veloce senza panna e uova. Vi basterà prepararlo prima del pranzo, riporlo in frigo e lasciarlo riposare: a fine pasto potrete godervelo in tutta la sua indescrivibile bontà.

Se amate i dolce freddi potete provare anche il semifreddo al cioccolato fondente, la mousse alla ricotta e frutta e la crema allo yogurt e fragole.