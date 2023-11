Quali sono i tipici ristoranti di Trieste in cui gustare piatti della tradizione e respirare l’atmosfera caratteristica del Friuli-Venezia Giulia? Ecco alcune proposte.

I ristoranti tipici di Trieste: la lista

Bollicine

Al civico 2 di Piazza Sant’Antonio Nuovo, si trova Bollicine. Come suggerisce il nome del locale, è presente una vasta carta di vini. Presso la location, è possibile fare aperitivo con ostriche, scampi crudi, polletto fritto e pizzella oppure fermarsi per pranzo o per cena. Il menù offre un numero ristretto di opzioni ma tutte di elevata qualità. Le proposte, sia di mare che di terra, variano continuamente a seconda delle disponibilità e delle stagioni. Tra le specialità della casa ci sono i paccheri con cacio di capra, pepe rosa e bruscandoli, il polpo arrostito con melanzane alla norma, il trancetto di tonno e la tagliata di Patanegra.

Chimera di Bacco

Chimera di Bacco, in via del Pane 2, è un punto di riferimento molto amato da residenti e turisti. Il locale, molto curato ed elegante, è gestito da un giovane chef che realizza piatti di mare con pescato fresco. Le pietanze sono elaborate e presentano tocchi di creatività. Ampia anche la cantina.

Harry’s Piccolo

In Piazza Unità d’Italia 2, da Harry’s Piccolo, è possibile gustare le proposte del ristorante-bistrot-pasticceria che, secondo la guida Ristoranti d’Italia 2024, ha ottenuto Tre Forchette. Il ristorante è stato recentemente spostato all’interno del Grand Hotel Duchi d’Aosta, in modo tale da garantire alla struttura maggiori spazi. In menù, sono presenti piatti essenziali ma molto creativi, realizzati con prodotti tipici. Le pietanze, pur riprendendo la tradizione gastronomica friulana, sono arricchite con contaminazioni di stampo internazionale. Per quanto riguarda la cantina, vanta oltre 900 etichette.

Nerodiseppia

Uno dei locali più amanti, noto anche come una delle migliori trattorie d’Italia, è Nerodiseppia, in via Cadorna 23. La struttura è gestita con passione da Valentina e Giulio Cusma, “soci nella vita dal 1996 e nel lavoro dal 2003”. Il ristorante si articola su due piani mentre il menù presenta principalmente piatti di pesce realizzati con il pescato del giorno che proviene dalla laguna di Marano, dall’Istria o dalle acque triestine. Tra le specialità della casa possono essere citati i sardoni radicchio e fagioli o il frico, perfetto per i vegetariani. Eccellente anche la carta dei vini.

Puro

Al civico 31 di via Torino, si trova Puro, un locale moderno e poliedrico, aperto a ogni ora del giorno. Il menù propone portate di terra e di mare. Particolare attenzione è rivolta ai secondi di carne alla griglia. Tra le specialità della casa ci sono il polpo grigliato con peperoni marinati sarsa romesco e burrata, crema parmentier con gambero, gnocchi di patate con ragù di crostacei, cosciotti di agnello al ginepro.

Alle Rondinelle

In via Orsera 17, in un’area più periferica di Trieste, è possibile cenare o pranzare Alle Rondinelle, un’osteria di mare in vecchio stile che offre piatti della cucina tipica triestina. In menù si trovano risotti ai frutti di mare, spaghetti con le vongole e molto altro ancora.

Antica Trattoria Suban

Dai presidenti della Repubblica ai Papi, dai personaggi del mondo dello spettacolo agli idoli dello sport, sono tanti i personaggi illustri che si sono fermati alla Antica Trattoria Suban. Il locale, in via Comici 2, offre pietanze della tipica cucina di terra e di confine come la jota, la zuppa di kren, il prosciutto cotto in crosta e tagliato caldo al coltello, il gulash, la palacinka dolce e molto altro ancora.