Il piatto segreto dell’Antica Roma, una ricetta salutare che sta conquistando tutti: sana, facile e super gustosa

Un piatto dell’Antica Roma che sta conquistando tutti: ecco di che si tratta e come realizzarla, tutti i dettagli e curiosità che ti cambiano la vita

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più consapevoli che i piatti tradizionali, nonostante possano esser rivisitati dagli chef del momento, rimangono i migliori. C’è chi, invece è aperto alla novità ma rimanendo fermo su alcuni dolci o primi piatti che possono aver raccontato una storia profonda negli anni. In questo articolo, abbiamo deciso di parlarvi di una ricetta salutare, fantastica e che ha conquistato migliaia di persone dall’Antica Roma ad oggi: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Amare il buon cibo è l’inizio di una fantastica storia d’amore, affermava un famosissimo detto. Infatti, il mondo è pieno di piatti che raccontano un inizio, una storia profonda di anni e anni indietro e possono aver cambiato la vita a moltissimi lettori. Se vogliamo ripercorrere la storia, un piatto che rappresenta cultura nel mondo è proprio la pizza Margherita, realizzata per la Regina dell’epoca che aveva lo stesso nome.

Ogni piatto, seppur semplice, va condiviso e può essere l’inizio di un qualcosa di meraviglioso che possa migliorare la nostra vita. Tra le cucine più apprezzate al mondo, sicuramente rientra quella Romana, che nel corso della storia e dell’antichità è stata influenzata dalle ricette greche e fenicie.

Andiamo a raccontarvi una ricetta sana, semplice ma sempre gustosa che possa fare la differenza: ecco tutti i dettagli e le curiosità.

Il piatto più apprezzato dall’Antica Roma: ecco come realizzarlo

Tra le ricette più antica al mondo, sicuramente rientra quella fenicia che si chiama puls punica. La puls era uno degli alimenti base delle antiche popolazioni italiche e il risultato finale di questa ricetta può variare a seconda degli ingredienti che scegliete. Quello che può fare la differenza, però, è proprio l’uso del miele e del formaggio.

Inoltre, si utilizza un semplice farro o una specifica preparazione di farro che in gergo specifico si chiama Alina; inoltre, il cereale veniva pestato in un mortaio di legno, setacciato tre volte per ottenere le varie qualità di alica dalla più grossolana a quella più fine.

Se vuoi realizzarla ti servono questi ingredienti:

100 grammi di farro

300 grammi di formaggio fresco

50 grammi di miele

1/3 d’uovo

Procedimento

Pesta un po’ il farro e lasciarlo a bagno in acqua per alcune ore; taglia il formaggio, sbatti l’uovo e fai cuocere il farro per almeno 45 minuti. Aggiungi il formaggio e il miele.

Non appena il formaggio si scioglie, aggiungere un terzo dell’uovo sbattuto, mescolare per pochi minuti e togliere la puls dal fuoco. E’ consigliabile servire questo piatto tiepido.