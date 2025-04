L’amatissimo cantautore italiano Jovanotti è diventato virale per il suo modo di preparare le uova, presto denominato “uova alla Jova“. Jovanotti stesso ha condiviso la ricetta sui social, ed è diventata subito un fenomeno amatissimo dai fan per la sua semplicità e l’aspetto invitante del piatto. Vediamo questo nuovo fenomeno nel mondo del food online.

Uova alla Jova: iniziare la giornata da star

Jovanotti aveva accennato in passato sui social di mangiare ogni mattina delle uova preparate a modo suo. Dopo che i suoi fan hanno iniziato a richiederla a gran voce, il cantante ha finalmente deciso di condividere la semplice ma appetitosa ricetta. Nel farlo ha coinvolto anche la cuoca dei suoi tour, Maria Vittoria Grittoni, chiamata dal cantante e dai suoi fan in modo amichevole la “Cheffa“. Maria è ormai una costante nei tour di Jovanotti da più di dieci anni, e quindi la sua presenza nella condivisione di questa ricetta così importante per il cantautore è più che giustificata e apprezzata. Grazie al suo aiuto, il risultato della ricetta sono delle uova sofficissime e che Jovanotti ha descritto avere il sapore di “un marshmallow del paradiso”. Particolari definizioni e metafore a parte, è finalmente il momento di vedere la ricetta.

Come preparare le uova alla Jova

La grande popolarità della ricetta deriva dal fatto che si ottiene un risultato gustoso con grande semplicità. Gli ingredienti infatti sono solo tre, che tutti hanno in casa: uova, sale e pepe. Allo stesso modo, la procedura è semplicissima e rapida, adatta alla colazione. Dovrete separare tuorli e albumi, per poi montare gli albumi a neve. In seguito aggiungerete al composto un pizzico di sale, posizionandolo poi su una teglia con carta da forno, formando delle piccole “nuvole” di albumi. A questo punto sbattete i tuorli, che poi spennellerete sulla superficie di queste nuvole, con un po’ di pepe a piacere. Infine, la cottura: 6 minuti in forno a 180° e le vostre uova alla Jova saranno pronte. Non rimane altro che provare a farle anche voi, per scoprire se sono davvero così buone come Jovanotti e i fan che le hanno provate affermano!