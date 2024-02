L'intervista a Dany Resconi, food creator in uscita con il libro "Il bello della cucina".

Siamo stati ospiti delle cucine di Giallo Zafferano per una chiacchierata con Dany Resconi, giovane food creator e personal trainer con la passione per la musica latino americana. Quest’ultima, oltre ad essere la colonna sonora di tutti i suoi video sul web, è anche il fil rouge del suo libro “Il bello della cucina”, in uscita il 20 febbraio 2024.