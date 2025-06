La formazione dei pizzaioli: un passo verso la valorizzazione di un’arte culinaria

In un mondo in cui la tradizione culinaria si fonde con l’innovazione, i pizzaioli si trovano finalmente al centro di un progetto che promette di trasformare il loro mestiere in una vera e propria arte riconosciuta. Il ministro Valditara ha ricevuto un protocollo d’intesa per avviare la sperimentazione di un percorso formativo dedicato a questa figura professionale negli istituti alberghieri. Sarà davvero la volta buona per dare il giusto riconoscimento a chi, con passione e dedizione, crea ogni giorno un piatto che è simbolo di convivialità e cultura?

Un percorso atteso da anni

Da tempo si avverte l’esigenza di formalizzare la professione di pizzaiolo attraverso un percorso di studi ufficiale. Professionisti del settore, esperti e appassionati hanno sempre sostenuto l’importanza di un’istruzione adeguata per chi desidera cimentarsi in questo mestiere. Con l’iniziativa “Arte del pizzaiolo”, proposta da Molini Pivetti e Iannucci Academy, si compie un passo fondamentale verso la creazione di un programma di formazione strutturato. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha accolto con entusiasmo questa proposta, aprendo la strada a un possibile cambiamento che potrebbe portare benefici non solo ai pizzaioli, ma anche all’intero settore.

Un’opportunità per il settore

Il settore della pizza, che genera oltre 15 miliardi di euro di fatturato, sta affrontando una fase critica: il 30% delle attività lamenta una grave mancanza di personale. È quindi fondamentale non solo attrarre nuovi talenti, ma anche formare professionisti qualificati che possano rispondere a questa domanda crescente. Il progetto prevede un articolato percorso di sei anni, composto da quattro anni di scuola e due di praticantato, che partirà in dieci istituti distribuiti tra Campania ed Emilia Romagna. Questo approccio mira a garantire una preparazione completa, integrando teoria e pratica in un ambiente di apprendimento stimolante.

La visione di un futuro migliore

Gianluca Pivetti, amministratore delegato di Molini Pivetti, sottolinea l’importanza di questo progetto, frutto di un’esperienza consolidata e di una visione chiara sul futuro della formazione nel settore alimentare. “La formazione rappresenta un asset strategico per promuovere occupazione qualificata e sostenere i giovani”, afferma. Questo non è solo un modo per valorizzare il mestiere di pizzaiolo, ma è anche un investimento nel futuro della filiera agroalimentare italiana, un settore ricco di potenzialità e opportunità.

Un passo verso il riconoscimento

Il protocollo d’intesa sottoposto al ministro è un segnale di speranza, un passo verso il riconoscimento di una professione che ha sempre avuto un ruolo centrale nella cultura gastronomica italiana. Vincenzo Iannucci, promotore del progetto e titolare della Iannucci Academy, esprime la sua fiducia: “È arrivato il momento di dare al pizzaiolo il posto che merita anche a livello istituzionale.” La determinazione di tutti i protagonisti coinvolti lascia presagire che questo primo passo possa tradursi in un impegno condiviso e formalizzato, dando finalmente voce a chi lavora con passione per portare un pezzo d’Italia in ogni tavola del mondo.