Luisa Orizio: “Con Allacciate il grembiule voglio trasmettere la passione per la cucina semplice”

“Sono cresciuta in una famiglia in cui tutti erano bravi a cucinare, quindi io non ho mai avuto bisogno di farlo. Mia nonna e mia mamma mi hanno trasmesso le loro ricette e oggi sono orgogliose di me”. Luisa Orizio, food creator nota come Allacciate il grembiule, è stata ospite di Foodblog.it per parlare del suo progetto, di come è nato e cresciuto nel giro di pochi anni fino a diventare uno dei punti di riferimento dell’universo Food.