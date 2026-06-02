Cosce di pollo ripiene con bacon al forno in 55 minuti

Porta in tavola cosce di pollo ripiene avvolte nel bacon: una ricetta semplice e ricca, perfetta per usare il ripieno avanzato e ottenere un secondo piatto da forno irresistibile.

Hai del ripieno in frigorifero che chiede una seconda vita? Le cosce di pollo ripiene avvolte nel bacon sono il modo più gustoso per trasformare ingredienti semplici in un piatto che profuma di casa. Il risultato è una carne succosa, un cuore saporito e un esterno croccante che invita al bis.

Questa preparazione è pensata per chi desidera una cena completa senza passare ore ai fornelli. Con pochi passaggi e qualche accortezza, il forno fa il grosso del lavoro, mentre tu ti godi l’attesa. In più, è un’ottima ricetta di recupero: il ripieno già pronto, che sia di scatola o fatto in casa, diventa la farcitura perfetta e cattura tutti i succhi durante la cottura.

Ingredienti intelligenti e varianti che fanno la differenza

Per la base, punta su cosce di pollo disossate e senza pelle, preferibilmente di dimensioni simili per una cottura uniforme. Il ripieno può essere quello confezionato reidratato secondo istruzioni oppure avanzi di stuffing casalingo (circa 1 tazza e mezza). Lascialo raffreddare completamente prima di farcire: è un passaggio chiave affinché resti compatto. Servono poi fette di bacon sottili o normali, che si avvolgono facilmente e diventano croccanti in forno. Per insaporire, una spolverata di aglio in polvere, paprika, sale e pepe nero completa il profilo aromatico.

Sostituzioni e aromi

Vuoi un tocco più personale? Aggiungi al ripieno erbe tritate come prezzemolo, salvia o timo per un profumo spiccato. Per una sfumatura festiva, mescola mela a dadini o mirtilli rossi essiccati che donano dolcezza e acidità. Se ami le note rustiche, il cornbread stuffing crea una farcia più morbida e lievemente dolce. Hai altro ripieno? Distribuiscilo sul fondo della teglia: assorbirà i succhi della cottura, diventando irresistibile.

Preparazione passo dopo passo

Preriscalda il forno a 425°F e ungi una teglia 23×33 cm. Prepara il ripieno come da indicazioni se usi un mix confezionato, quindi fai raffreddare completamente: questa fase evita che la farcia si sbricioli e aiuta a mantenere la forma. Tampona le cosce di pollo con carta da cucina per asciugarle: una superficie asciutta permette al bacon di aderire meglio e migliora la doratura.

Sistema le cosce su un tagliere con il lato interno verso l’alto e poni al centro 2-3 cucchiai di ripieno, regolando la quantità in base alla grandezza della carne. Richiudi la coscia sul ripieno, avvolgila stretta con una fetta di bacon e appoggia il “pacco” con la chiusura rivolta verso il basso nella teglia. Cospargi la superficie con aglio in polvere e paprika, quindi distribuisci nel fondo eventuale ripieno extra per raccogliere i succhi durante la cottura.

Piccoli trucchi per un risultato impeccabile

Non esagerare con la farcia: riempire troppo rischia di farla fuoriuscire. Mantieni le porzioni uniformi per una cottura omogenea. Se desideri un bacon super croccante, al termine passa alla funzione grill per 1-2 minuti, controllando a vista per evitare bruciature. Ricorda di utilizzare un termometro da cucina: la temperatura al cuore del pollo deve raggiungere 165°F per una sicurezza alimentare ottimale e una consistenza succosa.

Cottura, servizio e conservazione

Inforna per circa 35 minuti, finché il centro della carne e del ripieno raggiunge i 165°F. Lascia riposare qualche minuto prima di servire: i succhi si ridistribuiscono e la fetta risulta più compatta. Per completare il piatto, scegli contorni semplici ma confortevoli: fagiolini croccanti, carote glassate, verdure al forno o un morbido purè di patate. Questi abbinamenti valorizzano la sapidità del bacon e l’aroma del ripieno senza sovrastarlo.

Preparazione anticipata e riscaldo

Puoi assemblare le cosce di pollo ripiene in anticipo, riponendole in frigorifero ben coperte per alcune ore prima della cottura: una soluzione pratica per la cena. Gli avanzi si conservano in contenitore ermetico fino a 4 giorni in frigo o fino a 3 mesi in freezer. Scongela in frigorifero e riscalda coperto in forno a 350°F finché ben caldo, poi scopri per pochi minuti per ripristinare la croccantezza del bacon.

Cottura con petto di pollo

Preferisci il petto di pollo? Aprilo a libro e appiattiscilo a circa 1,2 cm di spessore per facilitare la farcitura. Riempi con il ripieno, avvolgi nel bacon (potrebbero servire più fette a seconda della dimensione) e cuoci a 375°F per 35-40 minuti, verificando sempre che il centro raggiunga i 165°F. Il procedimento resta invariato: asciugatura, farcitura equilibrata e chiusura ben salda sono i tre pilastri per un risultato pulito e goloso.

Questa ricetta dimostra quanto un piatto da forno possa essere al tempo stesso pratico e appagante. Con pochi ingredienti mirati e qualche trucco di tecnica, le cosce di pollo ripiene avvolte nel bacon portano in tavola tutto il comfort di una cena casalinga, valorizzando ciò che già hai in dispensa e azzerando gli sprechi. E se resta del ripieno, sai già come impiegarlo: stendilo in teglia, lascialo abbracciare i succhi e goditi ogni forchettata.