Pesti fatti in casa: cinque idee facili per pasta, crostini e polpette

Quante versioni di pesto si possono creare? Più di quanto si immagini: dal classico genovese alle varianti con erbe spontanee, frutta secca o formaggi freschi. In questo articolo ho raccolto le mie proposte preferite di pesto fatto in casa, pensate per chi non usa il mortaio ma preferisce il frullatore o il tritatutto.

Troverete idee adatte alla pasta, ai crostini, al cous cous e persino alle polpette con un cuore cremoso.

Le ricette sono descritte in modo semplice, con suggerimenti su abbinamenti e su come ottenere una crema morbida, profumata e stabile. Se amate sperimentare, troverete anche un pesto insolito a base di paccasassi, una pianta selvatica dal carattere deciso, oltre a varianti con basilico, rucola e pomodorini. Ogni proposta può essere adattata al vostro formato di pasta preferito, dagli spaghetti ai ravioli.

Ingredienti base e strumenti consigliati

Per un pesto fatto in casa che funzioni sempre servono pochi elementi ben scelti: basilico fresco, foglie di rucola per varianti più pepate, pomodorini per un pesto rosso, e poi olio extravergine di oliva, sale, pepe e il formaggio grattugiato che preferite. Tra i semi e la frutta secca i classici sono i pinoli, ma mandorle tostate o noci danno personalità. Strumenti: il frullatore o il tritatutto sono perfetti quando non si ha il mortaio; lavorate il composto a impulsi brevi per controllare la texture.

Come togliere l’amaro alla rucola

La rucola può apportare amaro: per attenuarlo sciacquate le foglie in acqua fredda, asciugatele bene e bilanciate con olio e formaggio. Un piccolo trucco è aggiungere una manciata di mandorle o una patata lessata al frullato, in modo che la dolcezza naturale armonizzi il gusto. Ricordate di non frullare troppo a lungo per non scaldare le foglie ed evitare ossidazione e perdita di colore.

Alternativa al mortaio: tecnica e conservazione

Usando il tritatutto impostate brevi raffiche per non surriscaldare gli oli essenziali delle erbe; mescolate con un cucchiaio tra un ciclo e l’altro. Per conservare il vostro pesto, livellate la superficie e copritela con un filo di olio extravergine di oliva per limitare il contatto con l’aria: così il colore rimane vivo più a lungo. In frigorifero dura alcuni giorni, in freezer si può porzionare negli stampi per cubetti di ghiaccio.

Cinque ricette da provare subito

Le proposte che seguono sono pensate per mostrare la versatilità del pesto. La prima è il pesto di rucola perfetto per fettuccine o trofie, cremoso e leggermente piccante; il secondo è un pesto di pomodorini con caprino e mandorle tostate ideale per condire pasta corta o crostini. Ho poi una versione tradizionale, il pesto alla genovese, che ho usato anche per il cous cous con mazzancolle e piselli, trasformando un piatto estivo in un’idea da pranzo unico.

Ricette salate e reinterpretazioni

Altre varianti includono le mezze maniche con pesto di basilico, pinoli e mozzarella, un piatto che punta alla semplicità; i canederli con pesto e pancetta, che fondono il sapore tirolese con la freschezza dell’erba aromatica; e i ravioli al pomodoro con un pesto di salvia e mandorle, nati dalla collaborazione con piccoli pastifici artigianali, per chi cerca un ripieno equilibrato e profumato.

Usi creativi, polpette e informazioni pratiche

Il pesto è ottimo non solo sulla pasta: provatelo nelle polpette per creare un cuore morbido e saporito, oppure spalmato sui crostini come aperitivo. Una proposta originale è il pesto di paccasassi, ottenuto da una pianta spontanea chiamata paccasassi perché cresce tra le fessure delle rocce: il suo aroma forte regala carattere a polpette e salse. Sul blog troverete diverse ricette dedicate ai paccasassi e suggerimenti per riconoscerli e usarli in cucina.

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