Assegnazione temporanea postazioni vendita frutta per la stagione estiva 2026

La Direzione Sviluppo Economico, Imprese, Sport, Innovazione e Smart City ha pubblicato un avviso volto a regolamentare l’uso temporaneo di aree pubbliche per la vendita di frutta estiva. L’iniziativa riguarda operatori interessati a commercializzare principalmente meloni e angurie durante la stagione estiva, con postazioni concesse per un periodo definito.

Prima di presentare domanda è importante consultare la documentazione ufficiale per conoscere i requisiti e le norme che disciplinano l’occupazione degli spazi, nonché i criteri che guideranno le assegnazioni.

Oggetto, numero e durata delle postazioni

L’avviso riguarda l’assegnazione temporanea di n. 7 (sette) postazioni destinate alla vendita di frutta di stagione, con esclusiva finalizzazione alla cessione di meloni e angurie. Le postazioni sono disponibili fino al 31 ottobre 2026, termine entro il quale i titolari dovranno cessare l’attività sulle aree comunali interessate. Si ricorda che l’ultimo aggiornamento dell’avviso è stato registrato il 18 maggio 2026, 17:08, informazione utile per verificare eventuali modifiche o integrazioni pubblicate successivamente.

Aree interessate e ubicazione delle postazioni

Le postazioni oggetto dell’assegnazione sono distribuite in punti strategici della città, selezionati per favorire la visibilità e il passaggio di clienti durante la stagione estiva. L’elenco delle vie predisposte per le concessioni include diverse strade urbane e una piazzetta, pensate per offrire opportunità a chi opera nel settore alimentare su suolo pubblico.

Elenco delle vie coinvolte

Le aree disponibili per l’installazione temporanea sono: Via Mediterraneo, Via Garibaldi, Via Orsini (lato banca BPPB), Via Bucoliche (piazzetta), Via Lago di Nemi, Via Atenisio e Via Guarini. Ogni ubicazione è stata individuata in funzione della capacità di attrazione commerciale e delle caratteristiche urbanistiche, pertanto si consiglia ai candidati di valutare la conformità dell’area rispetto al proprio modello di vendita.

Modalità di partecipazione

Le domande devono essere trasmesse entro le ore 12:00 del 30 maggio 2026 e saranno accettate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected]. È fondamentale rispettare il termine e la modalità di invio indicati, poiché le istanze pervenute con strumenti diversi o oltre la scadenza non saranno prese in considerazione. La procedura è pensata per garantire trasparenza e parità di accesso a tutti gli aspiranti assegnatari.

Documentazione richiesta e criteri di valutazione

I partecipanti devono allegare la documentazione specificata nell’avviso pubblico, che dettaglia i requisiti amministrativi e tecnici necessari per l’ammissione. Tra gli elementi valutati figurano la regolarità amministrativa dell’operatore commerciale, la capacità organizzativa e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. I criteri di assegnazione, chiaramente indicati nell’avviso, saranno applicati in fase di istruttoria per determinare la graduatoria finale.

Consigli pratici per i candidati

Prima di inviare la domanda è consigliabile verificare con attenzione ogni allegato e contestualizzare la propria proposta in relazione all’ubicazione scelta: adattare il layout del punto vendita e prevedere soluzioni per la conservazione della frutta può aumentare le probabilità di un’attività redditizia. Inoltre, consultare l’avviso e gli allegati aiuta a evitare errori formali che potrebbero compromettere l’ammissione; per chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi agli uffici competenti secondo le modalità indicate nel bando.