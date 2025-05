Il piatto di mare perfetto, una ricetta unica che ti conquisterà al primo boccone: facile e super profumata

Quando si parla di primi piatti a base di pesce, è impossibile non pensare a questa pasta. Preparata così, siamo sicuri che vi conquisterà

Un grande classico della tradizione culinaria italiana, capace di conquistare al primo assaggio grazie ai suoi profumi intensi e al sapore avvolgente del mare. In questa versione cremosa, però, la ricetta assume una veste ancora più elegante e gustosa, ideale per occasioni speciali o per coccolarsi con un pranzo dal sapore unico.

Per realizzare questa ricetta è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di alta qualità. Il formato di pasta ideale per questa ricetta sono le linguine, perfette per raccogliere il condimento cremoso e amalgamarsi bene ai frutti di mare. Ma anche gli spaghetti o i paccheri possono essere validi alleati.

Un piatto di mare gustosissimo

Parliamo della pasta con cozze e vongole. La preparazione inizia con la cottura separata delle cozze e delle vongole. In due padelle distinte, si fanno aprire i molluschi a fuoco vivo, coprendo con un coperchio e mescolando di tanto in tanto. È fondamentale filtrare il liquido rilasciato durante la cottura, poiché sarà utilizzato successivamente per dare sapore al piatto.

Ingredienti

Frutti di mare freschi : cozze e vongole, accuratamente pulite e spurgate.

Pasta : linguine o spaghetti, che ben si sposano con i condimenti cremosi.

Condimento : passata di pomodoro, aglio, prezzemolo fresco e olio extravergine d’oliva.

Salsa al prezzemolo: preparata frullando foglie di prezzemolo con olio, per un tocco aromatico e colorato.

Preparazione

Nel frattempo, si prepara il sugo: in una casseruola si fa rosolare uno spicchio d’aglio con gambi di prezzemolo in abbondante olio extravergine di oliva. Si aggiunge poi un po’ di passata di pomodoro e un cucchiaino di concentrato, che donano colore e profondità al condimento. Dopo una cottura di circa 15 minuti a fuoco dolce, si rimuovono aglio e gambi per lasciare un sugo ben profumato e liscio.

Un elemento che distingue questa ricetta da altre versioni più classiche è la preparazione di una salsa al prezzemolo: basta frullare le foglie fresche con olio extravergine fino a ottenere una crema verde brillante, profumata e aromatica.

La pasta viene cotta in acqua bollente non salata, dal momento che il liquido dei molluschi è già abbastanza sapido. Dopo pochi minuti, si scolano le linguine a metà cottura e si trasferiscono direttamente nel tegame con il sugo, dove termineranno la cottura a fuoco vivace. A questo punto si aggiunge gradualmente il liquido filtrato dei frutti di mare, mescolando continuamente per ottenere una consistenza cremosa e ben legata.

A fuoco spento, si uniscono le cozze e le vongole (alcune intere per decorare, altre sgusciate), insieme alla salsa al prezzemolo. Questo passaggio finale dona al piatto freschezza, colore e una nota erbacea che bilancia perfettamente il sapore intenso del mare. Se necessario, si può aggiungere un mestolo d’acqua di cottura della pasta per raggiungere la cremosità desiderata.

Per servire la pasta in modo elegante, si possono disporre le linguine in un nido al centro del piatto, decorando con i molluschi lasciati con il guscio e un filo d’olio a crudo. A completare il piatto, una grattugiata di scorza di limone o un pizzico di peperoncino per chi ama i sapori decisi. Questa pasta cremosa con cozze e vongole si abbina perfettamente a un vino bianco secco e aromatico, come un Vermentino, un Fiano o un Greco di Tufo, che esaltano la sapidità e la freschezza del piatto.