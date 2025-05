Un evento straordinario in piazza dei Mercanti

La centralissima piazza dei Mercanti di Milano ha accolto un evento straordinario per festeggiare il decimo anniversario di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nonostante fosse un mercoledì mattina, la piazza era gremita di fan di tutte le età, attratti dalla possibilità di incontrare il celebre chef. L’atmosfera era festosa, con una grande torta che simboleggiava il traguardo raggiunto dal programma che ha cambiato il modo di vivere l’esperienza culinaria in Italia.

Un programma che ha cambiato la ristorazione

Alessandro Borghese ha condiviso con noi la sua visione riguardo al programma, sottolineando come 4 Ristoranti abbia reso gli italiani più consapevoli delle scelte culinarie. “Quando si va a mangiare fuori, è fondamentale considerare l’intera esperienza, senza dimenticare che l’importante è divertirsi”, ha dichiarato. Questo approccio ha permesso a molti di apprezzare non solo il cibo, ma anche l’atmosfera e il servizio dei ristoranti.

Curiosità e aneddoti dal mondo di Borghese

Durante la celebrazione, Borghese ha rivelato alcune curiosità sul programma. Tra le puntate che più lo hanno colpito, spiccano quelle girate all’estero, dove ha potuto osservare come gli italiani riescano a creare ristoranti di successo in tutto il mondo. “All’estero, i ristoratori italiani sono molto più coesi rispetto a quelli in Italia”, ha affermato. Inoltre, ha condiviso la sua passione per la cucina, citando la pasta alle arselle di Pisa come uno dei piatti che lo hanno maggiormente colpito.

Il fenomeno dei sosia e l’impatto sui social

Il successo di Borghese ha generato un vero e proprio fenomeno di sosia, con molte persone che hanno cercato di imitare il suo stile. “Internet è pieno di sosia, non li conto più”, ha commentato divertito. Questo dimostra quanto il programma abbia influenzato la cultura culinaria italiana, portando a una maggiore visibilità e apprezzamento per la cucina locale. In occasione del decennale, è stata annunciata una puntata speciale in cui Borghese sarà affiancato da Lillo, per eleggere la Migliore osteria verace di Roma Est.

Un viaggio attraverso l’Italia e oltre

In dieci anni, Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha visitato ben 480 ristoranti, toccando tutte le regioni italiane e girando anche otto puntate all’estero. La Lombardia è stata la regione più visitata, con ben 22 puntate dedicate. Inoltre, sono stati assaggiati 1924 dolci, tra cui 1200 tiramisù, un vero e proprio simbolo della pasticceria italiana. Nonostante la generosità nel degustare, Borghese ha riservato il punteggio massimo solo a 22 ristoranti, dimostrando il suo rigore e la sua attenzione alla qualità.