Allarme Parkinson, milioni di italiani a rischio: questi cibi comunissimi mettono in pericolo il cervello

Che cos’è la farina di riso e quali sono i benefici rispetto a quella di grano tradizionale. Anche qualche consiglio di preparazione e cibi per cui è particolarmente indicata.

I vantaggi dell’inserimento della cannabis light, ossia legalizzata e controllata, in un’alimentazione sana ed equilibrata.

Il CBD potrebbe aiutare chi è impegnato nella lotta contro l’alcolismo. È quanto emerso da uno studio condotto dal Department of Addictive Behavior and Addiction Medicine dell’Università di Heidelberg e pubblicato sulla rivista scientifica Molecular Psychiatry.

La fenilchetonuria (PKU) è una malattia metabolica ereditaria che impedisce al corpo di metabolizzare correttamente l’aminoacido fenilalanina, presente in molti alimenti proteici.

Quando si parla alla vitamina C, il primo pensiero va immediatamente alle arance. Benché sia un’ottima fonte di questa preziosa vitamina, non è l’unico alimento a contenerla in quantità rilevanti.