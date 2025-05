Scopri come preparare delle tortine salate perfette per l'aperitivo primaverile.

Ingredienti per le tortine salate

Per realizzare delle deliziose tortine salate con stracchino e agretti, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di farina

150 g di burro

80 g di grana grattugiato

1 uovo

Sale q.b.

Pepe q.b.

Scorza di limone q.b.

200 g di stracchino

1 cipolla

Agretti q.b.

Latte q.b.

Preparazione dell’impasto

Inizia la preparazione delle tortine mescolando la farina con il burro freddo tagliato a pezzetti, il grana grattugiato e un pizzico di sale. Lavora gli ingredienti fino a ottenere un composto sabbioso. A questo punto, aggiungi l’uovo e continua a impastare fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgi il panetto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una pasta friabile e leggera.

Farcitura e cottura delle tortine

Nel frattempo, prepara la farcitura. In una ciotola, amalgama lo stracchino con un filo d’olio, un pizzico di sale, pepe, la scorza grattugiata di un limone e un po’ di latte fino a ottenere una crema liscia. In una padella, fai imbiondire la cipolla affettata sottilmente in un filo d’olio, quindi aggiungi gli agretti precedentemente lavati e sminuzzati. Saltali per un paio di minuti, aggiustando di sale, e poi unisci il grana grattugiato.

Prendi il panetto dal frigorifero e stendilo a uno spessore di circa 3 mm. Usa la pasta per foderare degli stampini da 8 cm di diametro. Bucherella il fondo con una forchetta, distribuisci il composto di agretti e cipolla e completa con la crema di stracchino. Inforna a 170 °C per 10 minuti, poi copri le tortine con un foglio di alluminio e continua la cottura per altri 8 minuti. Infine, sforna, lascia intiepidire e servi le tortine calde o a temperatura ambiente.

Consigli per servire le tortine

Le tortine salate con stracchino e agretti sono perfette per un aperitivo primaverile o come antipasto in una cena tra amici. Puoi servirle intere o tagliate a spicchi, accompagnate da un buon vino bianco fresco. Per un tocco in più, puoi decorarle con erbe aromatiche fresche come il prezzemolo o il basilico. Queste tortine non solo sono gustose, ma anche belle da vedere, rendendo ogni occasione speciale.