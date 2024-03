Descrizione

Gli spaghetti con canocchie in bianco sono un primo piatto al delicato profumo di mare, ottimo da portare in tavola nelle grandi occasioni. Una scelta raffinata per chi ama i frutti di mare e in particolare i crostacei, che inebria il palato con il fresco aroma di prezzemolo, aglio e vino bianco. Scoprite subito come preparare questa gustosa pastasciutta seguendo la nostra ricetta, facile e veloce.