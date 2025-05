Attenzione alla fiamma dei fornelli, se diventa di questo colore sei a rischio: potresti respirare gas tossici

Fiamma dei fornelli, fai molta attenzione: se diventa di questo colore puoi rischiare grossi danni alla tua salute, ecco cosa sta per succedere

Molto spesso si sente spesso parlare di alcune questioni e temi che sono molto interessanti dal punto di vista economico ma anche sociale mentre altri riguardano principalmente la nostra salute. Ci siamo resi conto che approfondire determinati temi possa essere davvero incredibile e necessario per molti dei nostri lettori e per la salvaguardia della salute. Uno di questi è proprio l‘attenzione massima alla fiamma dei fornelli che non è da sottovalutare: in questo articolo, vi spiegheremo delle cose che possono salvarti la vita.

Ognuno di noi utilizza la fiamma dei propri fornelli per cucinare ricette semplici e raffinate ma anche per tutti i giorni, soprattutto se si ha sempre ospiti a cena o si vuole sorprendere il proprio partner. Cucinare è la passione di moltissimi dei nostri utenti, anche se oltre la ricetta, gli ingredienti freschi, il sapore e il gusto, bisogna tenere presente che ci sono davvero dei dettagli che possono salvarti la vita e che non sono banali come crediamo.

Uno di questi è proprio la fiamma dei nostri fornelli che, sembra sempre uguale ma dietro nasconde un dettaglio che può creare distruzione soprattutto per la nostra salute e quella dei nostri bambini. Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad analizzare una questione delicata ossia l’intossicazione da monossido di carbonio, molto difficile da capire poiché si presenta inodore e insapore.

Monossido di carbonio in casa: a cosa fare particolarmente attenzione

Molto spesso si sente parlare di intossicazione da monossido di carbonio, ma nessuno sa effettivamente di cosa si sta parlando. Proprio per questo, i vigili di Sesto San Giovanni hanno diffuso un vademecum con “piccole ma importanti informazioni che possono salvarci la vita”. Quello a cui bisogna dare importanza è proprio il colore della fiamma.

Nonostante sia necessario affinché si salvaguardi la nostra salute, il monossido di carbonio viene emesso dalle sigarette in combustione , ma anche da motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas, carbone o legno.

L’indicazione dei vigili del fuoco è chiara: se la fiamma è blu vuol dire che e il gas del fornello sta bruciando in modo efficiente e la temperatura è compresa tra 1500-1700 gradi, l’ideale per cucinare. Se, invece, la fiamma è di colore rossa, arancione o gialla, indica una combustione incompleta, con mancanza di ossigeno nella miscela e il possibile rilascio di monossido di carbonio.

Se ti trovi in questa situazione, devi subito aprire porte e finestre per migliorare la ventilazione e consentire l’ingresso di ossigeno nei locali.