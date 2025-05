Un nuovo capitolo per Cavit

La serata organizzata da Cavit ha segnato un momento importante per la presentazione del nuovo Trentodoc Gran Cuvée Tirage 2021 Altemasi. Questo vino, che ha accolto gli ospiti presso la trattoria Al Ciumbia a Milano, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Composto dalle migliori uve di chardonnay delle annate 20, è ideale per accompagnare un aperitivo, esaltando la freschezza e la struttura tipiche dei vini prodotti in montagna.

Un processo di affinamento unico

Il Trentodoc Gran Cuvée si distingue per un processo di vinificazione meticoloso. Ogni annata viene prima vinificata e conservata in legno per circa un anno, seguita da un affinamento in acciaio inox e, successivamente, in cemento. Questo approccio garantisce una perfetta evoluzione del profilo organolettico del vino, che riposa sui lieviti per oltre 30 mesi dopo il tiraggio. Il risultato è un vino che non solo rispetta la tradizione, ma si evolve per soddisfare le aspettative dei consumatori moderni.

Le sfide del mercato vinicolo

Durante l’evento, il direttore generale Enrico Zanoni ha messo in evidenza le sfide attuali del mercato vinicolo. Con l’aumento della domanda di trasparenza da parte dei consumatori, Cavit si impegna a offrire prodotti di alta qualità a diversi segmenti di prezzo. Zanoni ha dichiarato: “I consumatori vogliono sapere il perché di un prezzo; noi garantiamo sempre la massima qualità”. Questo approccio è fondamentale in un contesto di complicazioni legate alla politica dei dazi e ai nuovi limiti sul consumo di alcol alla guida in Italia.

Tre pilastri della qualità accessibile

Cavit si fonda su tre pilastri della qualità accessibile, che rappresentano la sfida al futuro. Le etichette non sono semplici prodotti, ma il risultato di un sistema organizzato per valorizzare il territorio e rispondere alle esigenze di un pubblico globale. Ogni linea di vino ha un’identità chiara, progettata per durare e dialogare con consumatori diversi senza perdere coerenza. Questo approccio non solo celebra la tradizione vinicola, ma si adatta anche alle nuove tendenze del mercato.