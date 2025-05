Attenzione alle gomme da masticare, in soli 8 minuti possono rovinarti la salute: cosa dice il nuovo studio

Gomme da masticare, fai attenzione perché in 8 minuti possono crearti un danno alla salute: ecco il motivo, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri bimbi prendono capricci che possono essere definiti da molti di noi inutili circa alcuni cibi che da sempre hanno fatto scalpore e che, almeno una volta nella vita hanno colpito la nostra attenzione. Tra questi, infatti, sicuramente rientrano le famosissime chewin gum o meglio conosciute in italiano come gomme da masticare; proprio per questo, nonostante tutto possono creare seri danni di salute che fanno riflettere; andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Masticare una gomma è una pratica che spesso consigliano in molti soprattutto per alleviare il nervoso, o stress quotidiano, ma anche un metodo di intrattenimento per alcuni che, come spesso accade, decidono di fare delle grosse bolle che lasciano tutti senza prole proprio pe la loro grandezza. Inoltre, basterebbe un soffio per.. eliminarle in men che non si dica.

Uno studio pilota, però, ha definito questo aggeggio da masticare e che spesso masticano anche i nostri bambini come un aggeggio pericolosissimo e che rilascia delle sostanze molto pericolose: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che farebbero bene a ciascuno dei nostri lettori per salvaguardare la loro salute e quella dei loro cari.

Gomma da masticare, ecco perché rischi danni alla salute: uno studio svela la verità

Siamo sempre stati ceti che masticare e fare bolle con la nostra gomma da masticare è davvero molto simpatico, ma uno studio svela dei tratti e dei dettagli che non lasciano dubbi: masticare solo un pezzo di gomma può rilasciare centinaia di migliaia di microplastiche nella saliva.

Lo studio attualmente in fase di revisione, è stato presentato alla riunione biennale dell’American Chemical Society a San Diego e successivamente il rapporto sarà presentato e pubblicato sul Journal of Hazardous Materials Letters entro la fine dell’anno.

Il dottor Sanjay Mohanty, professore associato presso la Samueli School of Engineering dell’Università della California, Los Angeles ha dichiarato: “Il nostro obiettivo non è quello di allarmare nessuno. Gli scienziati non sanno se le microplastiche non sono sicure per noi o meno. Non ci sono sperimentazioni sull’uomo. Ma sappiamo di essere esposti alla plastica nella vita di tutti i giorni, ed è quello che volevamo esaminare qui”.

Mohanty ha poi continuato: “La gomma da masticare è uno degli alimenti che abbiamo scelto perché è l’unico alimento in cui il polimero plastico viene utilizzato come ingrediente. Altri alimenti sono contaminati da microplastiche a causa del modo in cui vengono lavorati e confezionati”.

Anche Jones ha detto la sua specificando: “Se sottoponiamo qualsiasi tipo di plastica a stress, che si tratti di calore, attrito, luce solare, acqua di mare o, in questo caso, masticazione vigorosa, sappiamo che le microplastiche verranno rilasciate dal materiale plastico. Inaliamo, ingeriamo e beviamo qualcosa come 250.000 particelle di plastica all’anno senza provarci. … Ma almeno ora abbiamo alcuni dati solidi ed è un buon punto di partenza per ulteriori ricerche”.

Anche se al momento i potenziali effetti sono alquanto sconosciuti, questi studi puntano sul fatto che le gomme da masticare possono potenziare sempre di più l’inquinamento ambientale.