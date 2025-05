Ingredienti per un piatto gourmet

Per preparare l’uovo morbido con asparagi e zabaione, avrai bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità. Gli asparagi, protagonisti di questo piatto, devono essere teneri e croccanti. Ecco cosa ti serve:

4 uova

500 g di asparagi

1 uovo e 1 tuorlo per lo zabaione

Succo di 1/2 limone

1 cucchiaino di senape

1 cucchiaino di aceto

25 g di olio di semi

25 g di vino

30 g di burro

Parmigiano grattugiato

Preparazione dell’uovo morbido

Iniziamo con la cottura delle uova. Per ottenere un uovo morbido perfetto, cuoci 4 uova in una casseruola di acqua a 68°C per 25 minuti. Se non possiedi un roner, puoi utilizzare un termometro per controllare la temperatura dell’acqua, facendo attenzione a non toccare il fondo della casseruola. Nel frattempo, pulisci gli asparagi e lessali in acqua bollente salata per circa 3 minuti. Una volta cotti, scolali e tagliali a striscioline, creando un nido nel piatto.

Preparazione dello zabaione e delle cialdine di parmigiano

Per lo zabaione, sbatti in una bastardella 1 uovo e 1 tuorlo, aggiungendo il succo di limone, la senape, l’aceto, l’olio di semi e il vino. Porta il composto su un bagnomaria caldo e monta le uova con una frusta fino a ottenere una consistenza spumosa. Per le cialdine di parmigiano, distribuisci 2 cucchiaiate di parmigiano grattugiato su un foglio di carta da forno e cuoci nel microonde alla massima potenza per 1 minuto e 30 secondi. Lascia raffreddare e diventeranno croccanti.

Assemblaggio del piatto

Una volta che tutti gli elementi sono pronti, è il momento di assemblare il piatto. Inizia creando 4 nidi con le striscioline di asparagi. Rompi delicatamente le uova morbide al centro di ogni nido e completa il piatto con lo zabaione spumoso, il burro fuso, le cialdine di parmigiano e una spolverata di uovo sodo tritato, per ottenere la mimosa. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla sua presentazione elegante.