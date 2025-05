Cene gourmet al Park Hyatt: un viaggio tra Milano e le Langhe

Un’esperienza di lusso al Park Hyatt

Il Park Hyatt di Milano rappresenta una delle mete più ambite per gli amanti della gastronomia e del lusso. Situato nel cuore della città, questo hotel cinque stelle è noto per la sua eleganza e per la qualità dei suoi servizi. La hall, conosciuta come la “cupola”, offre un’atmosfera unica, dove gli ospiti possono godere di un’esperienza culinaria indimenticabile. Il ristorante Pellico 3, diretto dallo chef Guido Paternollo, è un vero e proprio gioiello gastronomico che non delude mai.

Guido Invita: cene a quattro mani

Una delle iniziative più interessanti del ristorante è rappresentata dalle cene “Guido Invita”, dove Paternollo collabora con altri chef di fama per creare menù unici e sorprendenti. Questi eventi sono l’occasione perfetta per esplorare nuove cucine e combinazioni di sapori. La prossima cena, in programma il 29 maggio, vedrà la partecipazione dello chef Luca La Peccerella de L’Orangerie, un ristorante gourmet situato nel suggestivo paesaggio delle Langhe.

Un menù che celebra la materia prima

La cena promette di essere un viaggio sensoriale tra Milano e le Langhe, con un menù di sette portate che esalta la qualità degli ingredienti. Si inizierà con una selezione di amuse bouche, seguita da piatti come Asparago bianco con estrazione di sedano rapa e spinaci al burro demi-sel, un omaggio alla semplicità delle verdure. La Peccerella presenterà piatti come Anguilla e foie-gras e una minestra di pasta con primizie di mare, mentre Paternollo delizierà gli ospiti con Astice blu cotto ai carboni e un risotto di piselli. I dessert, tra cui Fragola e rabarbaro, chiuderanno la serata in dolcezza.

Abbinamenti vinicoli di alta classe

Ogni piatto sarà accompagnato da una selezione di vini della storica cantina Damilano, che includerà un Vino Spumante Brut Metodo Classico e un Barolo DOCG 2021. L’esperienza di wine pairing arricchirà ulteriormente la cena, rendendola un evento da non perdere per gli appassionati di gastronomia e vino. La cena avrà inizio alle e le prenotazioni possono essere effettuate sul sito pellico3milano.it.

Un cocktail pre-dinner al Mio Lab

Per completare l’esperienza, si consiglia di fare una sosta al Mio Lab, il cocktail bar del Park Hyatt, recentemente rinnovato. Qui, gli ospiti possono gustare cocktail innovativi preparati dal mixologist Alessandro Iacobucci Vitoni e dal suo team, mentre ammirano la vista sulla Galleria Vittorio Emanuele. Il nuovo drink Italian Touch è perfetto per iniziare la serata con stile.