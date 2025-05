Importanza del calcio per la salute

Il calcio è un minerale fondamentale per il nostro organismo, essenziale non solo per la salute delle ossa e dei denti, ma anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario e cardiaco. La sua assunzione è particolarmente importante durante le fasi di crescita, in gravidanza e allattamento, e diventa cruciale in età avanzata per prevenire l’osteoporosi e le fratture. Secondo il dietista Giuliano Ubezio, un adulto tra i 30 e i 50 anni ha bisogno di circa 800-900 mg di calcio al giorno, una quantità che aumenta per gli anziani e le donne in menopausa.

Fonti alimentari di calcio

Quando si parla di calcio, la mente corre subito ai latticini, ma ci sono molte altre fonti alimentari che possono contribuire a soddisfare il fabbisogno quotidiano. Tra le verdure, le più ricche di calcio sono gli spinaci, i broccoli e i cavoli. Anche il tuorlo d’uovo e alcuni pesci come acciughe, sardine e salmone sono ottime fonti. Non dimentichiamo i legumi, in particolare la soia e i fagioli borlotti, che oltre al calcio contengono anche daidzeina, un isoflavone utile per la salute ossea.

Alimenti sorprendenti e consigli per l’assorbimento

Alcuni alimenti meno conosciuti, come la rucola, la rapa e le alghe marine, sono eccezionali fonti di calcio. Ad esempio, le alghe kombu e wakame contengono rispettivamente 900 mg e 660 mg di calcio per 100 grammi. Anche la frutta secca, come noci, mandorle e fichi secchi, è ricca di questo minerale. Per migliorare l’assorbimento del calcio, è importante avere un adeguato apporto di vitamina D e consumare alimenti crudi, poiché la cottura può ridurre le proprietà nutritive. È bene evitare sostanze come caffeina e alcol, che possono ostacolare l’assorbimento del calcio.