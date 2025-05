Un aumento vertiginoso dei prezzi

Negli ultimi giorni, il mercato delle ciliegie ha registrato un’impennata dei prezzi, con punte che arrivano fino a 23,3 euro al chilo in alcune zone come Milano. Questo aumento è stato segnalato da Coldiretti Puglia, che ha messo in evidenza come la situazione sia il risultato di una combinazione di fattori, tra cui il drastico calo della produzione a causa delle gelate primaverili.

Le gelate primaverili e il loro impatto

Le gelate di marzo e aprile hanno avuto un impatto devastante sulla produzione di ciliegie, con una riduzione stimata tra il 70% e il 100% in alcune aree. La Puglia, che rappresenta il 30% della produzione cerasicola italiana, ha visto i suoi frutteti gravemente danneggiati. Le varietà più colpite includono la Georgia, la Bigarreau e la tradizionale Ferrovia, che è particolarmente apprezzata nella regione.

La richiesta di trasparenza nel mercato

Oltre al calo della produzione e all’aumento dei prezzi, Coldiretti Puglia ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza del mercato. L’associazione teme che i consumatori possano essere ingannati da prodotti esteri di dubbia origine e qualità, provenienti principalmente dal Nordafrica. Per questo motivo, è stata avanzata la richiesta di incrementare i controlli sui prodotti in vendita, affinché i consumatori possano avere la certezza della provenienza delle ciliegie che acquistano.

La situazione attuale e le prospettive future

La situazione attuale è preoccupante non solo per i produttori, ma anche per i consumatori, che si trovano a fronteggiare prezzi elevati per un prodotto che è sempre stato simbolo di qualità e freschezza. Coldiretti ha chiesto che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per affrontare questa crisi e garantire un futuro sostenibile per la produzione di ciliegie in Puglia. La speranza è che, con un adeguato supporto e misure di protezione, il settore possa riprendersi e tornare a offrire ai consumatori ciliegie di alta qualità a prezzi accessibili.