Descrizione

I conchiglioni al forno con zucchine e salmone affumicato sono un gustoso primo piatto rustico e invitante, ideale da portare in tavola nelle occasioni speciali. Con il loro sapore stuzzicante, il loro profumo rustico e il loro aspetto prelibato, questi conchiglioni ripieni riusciranno a conquistare anche i palati più esigenti. Non perdette l’occasione di provarli: sono perfetti per la domenica o per una cena informale con gli amici.