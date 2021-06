Descrizione

Aperitivo con gli amici in vista? Divertitevi a preparare in casa i vostri drink preferiti o prendete ispirazione dai nostri cocktail se avete voglia di novità. Se amate gli alcolici agrumati, dal sapore intenso e aromatico, non potete non provare il classico e inimitabile Bronx cocktail. La ricetta è semplicissima e richiede soli quattro ingredienti: gin, succo d’arancia e una miscela di vermut rosso e vermut dry.