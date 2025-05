Emanuele Rabotti nuovo presidente del Consorzio Franciacorta

Un leader per il futuro del Franciacorta

Emanuele Rabotti, titolare dell’azienda Monte Rossa, è stato eletto nuovo presidente del Consorzio Franciacorta. Con una profonda conoscenza del territorio e una visione chiara, Rabotti guiderà il consorzio per i prossimi tre anni, puntando a rafforzare l’identità della denominazione e a consolidarne il prestigio. La sua elezione rappresenta un passo importante per affrontare le sfide future legate alla sostenibilità, all’innovazione e all’espansione nei mercati internazionali.

Un passaggio di testimone significativo

Rabotti ha espresso la sua gratitudine ai colleghi per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza di questo ruolo, che idealmente rappresenta un passaggio di testimone dal padre, Paolo Rabotti, uno dei fondatori del Consorzio nel 1990. “Io sono, se noi siamo” è il motto che guiderà la sua presidenza, un principio che riflette l’importanza della collaborazione e della condivisione nel mondo del vino.

Un imprenditore con una visione innovativa

Come imprenditore del vino e uomo di cultura, Emanuele Rabotti crede fermamente che il vino debba essere visto non solo come un prodotto, ma come un’esperienza e un racconto che esprime l’identità di un territorio. La sua leadership si inserisce in un contesto di produttori che sanno coniugare tradizione e innovazione, mantenendo un forte legame con le radici culturali del settore vitivinicolo italiano.

Una governance inclusiva e partecipativa

Durante la stessa seduta di elezione, sono stati nominati anche i quattro vicepresidenti del Consorzio Franciacorta, ognuno con competenze specifiche: Francesca Faccoli per il gruppo economico, Gualberto Ricci Curbastro per il gruppo territorio, giovani e formazione, Cesare Bosio per il gruppo ricerca e sviluppo, e Laura Gatti per il gruppo comunicazione. Questa articolazione della vicepresidenza risponde all’esigenza di garantire una rappresentanza equilibrata e coerente con i principali gruppi di lavoro del Consorzio, promuovendo un modello di governance inclusivo e partecipativo.