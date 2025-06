Esplora il Mercatale di Empoli e scopri prodotti freschi e locali

Immagina di passeggiare in un mercato vivo, dove i colori brillano e i profumi avvolgono i sensi. Questo è ciò che troverai al Mercatale di Empoli, un appuntamento che celebra la freschezza e la qualità dei prodotti locali. Ogni sabato, il parcheggio di via Bisarnella si trasforma in un palcoscenico di sapori, dove produttori locali espongono il meglio della loro offerta, dal semplice ortaggio alla pregiata carne, in un’atmosfera di convivialità e scoperta.

Un viaggio tra i banchi del mercatale

Il Mercatale di Empoli, che si svolge dalle 8 alle 13, è molto più di un semplice mercato. È un luogo dove la comunità si riunisce per connettersi con i produttori e riscoprire il valore del cibo di qualità. Sabato 14 giugno, per esempio, potrai visitare i banchi dell’azienda agricola ‘Belvedere’, che offre pasta e olio extravergine d’oliva, perfetti per esaltare i piatti estivi. La frutta e la verdura di stagione delle aziende ‘Marco Scarselli’ e ‘Luigina D’Ercole’ sono un richiamo irresistibile per chi ama mangiare sano e genuino.

Ma non finisce qui. Al Mercatale troverai anche il Forno Romolino, che delizia i visitatori con il suo pane a base di grani antichi e altre prelibatezze da forno realizzate con farine toscane. Ogni morso racconta una storia di tradizione e passione, un invito a riscoprire il vero sapore del pane, lontano dalle produzioni industriali.

I protagonisti della carne

Quando si parla di carne, ‘Marco Macelleria’ è un nome che si distingue per la qualità dei suoi salumi e dei tagli pregiati. Qui puoi scegliere tra vitello, maiale, pollo e coniglio, tutti allevati con metodi rispettosi dell’ambiente e degli animali. L’azienda agricola ‘Roberto Romagnoli’ non è da meno, proponendo carne fresca e salumi di altissima qualità, insieme a pasta realizzata con grani antichi, un vero e proprio omaggio alla tradizione gastronomica del nostro territorio.

Formaggi e sapori del territorio

Ma non possiamo dimenticare i formaggi, autentici protagonisti di questo mercato. Dall’azienda ‘Maria Castrogiovanni’ arrivano formaggi a latte crudo, accompagnati da salumi e carne fresca bovina proveniente da animali allevati allo stato semibrado. Ogni morso è un tuffo nel passato, un connubio perfetto tra natura e passione artigianale. Non perdere l’occasione di assaporare anche i formaggi caprini dell’azienda ‘La Contadina’, che portano con sé il profumo della campagna toscana.

Direttamente dall’Appennino, infine, la Cooperativa agricola del Frignano presenta il suo rinomato Parmigiano Reggiano, un formaggio che parla di collina e di tradizione. Ogni pezzo è il risultato di un lavoro meticoloso e di una passione che si tramanda di generazione in generazione.

Un’esperienza da vivere

Partecipare al Mercatale di Empoli non significa solo fare la spesa; è un’esperienza da vivere, un’opportunità per incontrare persone, ascoltare storie e scoprire il valore del cibo buono e giusto. In un mondo che corre, è importante fermarsi e apprezzare le piccole cose, come un pomodoro coltivato con amore o un pezzo di formaggio stagionato al punto giusto. Ogni sabato, questo mercato ci ricorda l’importanza di sostenere i produttori locali e di scegliere cibi freschi e di qualità.