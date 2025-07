Estate 2023: i prodotti freschi da non lasciarsi sfuggire

Se pensi che l’estate sia solo calore e svago, preparati a ricrederti! Questa stagione è un vero tripudio di sapori freschi che non puoi assolutamente perderti. L’aria è carica di profumi e colori, e i mercati offrono una selezione di frutta e verdura che ti lascerà senza parole. Non crederai mai a ciò che abbiamo scoperto sulle meraviglie estive in arrivo!

1. Frutta fresca: angurie e albicocche in primo piano

Iniziamo con la frutta, vero simbolo dell’estate! Le angurie di quest’anno sono di qualità eccezionale, grazie a condizioni climatiche favorevoli. Sono abbondanti e i prezzi all’ingrosso variano da 0,40 a 0,80 € al chilo, con una diminuzione del 9,2% rispetto alla settimana scorsa. Non è mai stato così facile rinfrescarsi con una fetta di anguria! Ma non è tutto: le albicocche stanno conquistando il mercato con una varietà sorprendente. Oltre alle famose Pellecchiella, sono arrivate anche le varietà tardive come la Faralia, vendute a 2,70 € al chilo, già pronte a deliziare le tue papille gustative. E la numero 4 ti sconvolgerà: hai mai provato l’abbinamento di albicocche con prosciutto crudo? Un’esplosione di sapori che non puoi lasciarti sfuggire!

2. Verdure fresche: melanzane e pomodori in abbondanza

Passiamo ora agli ortaggi! Le melanzane stanno vivendo un momento d’oro, con un calo dei prezzi del 6,1% rispetto alla scorsa settimana, che si attestano intorno a 0,80 € al chilo. Sono perfette per grigliate estive o per piatti al forno. E chi può resistere a una parmigiana di melanzane nella calura estiva? I pomodori, invece, si presentano in grande forma! Grazie al clima favorevole, i prezzi si mantengono regolari: circa 1,50 € al chilo per i Piccadilly e 2,00 € per i Ciliegini. Immagina di preparare un’insalata caprese con pomodori freschi appena raccolti, mozzarella di bufala e basilico profumato. Un vero sogno estivo che ti farà venire l’acquolina in bocca!

3. Mare e pesce: prelibatezze da gustare

Non dimentichiamo il mare! Anche se il caldo sta influenzando le attività di pesca, ci sono ancora tante opportunità da non perdere. Tra le specie consigliate c’è il pesce serra, dal sapore intenso e venduto tra 10,00 e 12,00 € al chilo. Un piatto di pesce serra grigliato è ciò che ci vuole per una cena estiva indimenticabile! Inoltre, i gamberi rosa mantengono prezzi accessibili, oscillando tra 3,00 e 8,00 € al chilo. Se non li hai mai provati in un risotto o in un cocktail di mare, è tempo di rimediare! La gallinella, in particolare, è un’ottima scelta, con esemplari più piccoli venduti a 3,00 € al chilo. Immagina un brodo di pesce ricco e saporito da gustare con gli amici.

In conclusione, questa estate è un’opportunità unica per scoprire e gustare prodotti freschi e saporiti. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare in tavola il meglio della stagione! Condividi questo articolo con i tuoi amici e preparate insieme un menu estivo che stupirà tutti. 🌞✨