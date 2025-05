Fagottini della nonna, l’antipasto perfetto che stupirà tutti: una ricetta vegetariana, facile e gustosissima

Se ami l’antipasto, questa ricetta dei fagottini ti lascerà davvero senza parole: ecco i dettagli, come prepararla e le curiosità per sorprendere gli ospiti

Molto spesso i nostri amici lettori sono sempre curiosi di un piatto gustoso, pratico e leggero che possa sorprendere i propri ospiti prima di gustare un ottimo primo o un secondo. Infatti, abbiamo deciso di svelarti una ricetta davvero semplicissima da preparare, con ingredienti vegetariani da gustare con amici, parenti o il tuo partner: parliamo dei cosiddetti fagottini della nonna.

Nella nuova società moderna, esistono diversi lettori che amano mangiare leggero e che seguono un’alimentazione rigida; oltre questo, però, alcuni amano le ricette vegane e vegetariane perché decidono di seguire un determinato stile o regime per etica o per motivi di salute.

Proprio per accontentare un po’ tutti i nostri lettori, abbiamo deciso di svelarvi una ricetta davvero gustosa ma che unisce grandi e piccini con ingredienti davvero unici, semplici, leggeri ma soprattutto la ricetta è semplice da preparare e non richiede molto tempo, proprio perché potrebbe capitare una cena o un pranzo improvviso.

Andiamo a vedere insieme nel corso del prossimo paragrafo come realizzare questa ricetta semplice e gustosa: tutti i dettagli e le curiosità del momento.

Fagottini della nonna, semplici e facilissimi da preparare: la ricetta

Se ami le verdure ma non vuoi perdere il gusto e il sapore di una ricetta davvero unica per sorprendere i tuoi ospiti, allora i fagottini di zucca sono l’ideale per te, i tuoi amici ma soprattutto i pranzi e le cene. I fiori di zucca possono essere preparati in diverso modo anche se in questo articolo vi aiuteremo a preparare i fagottini con un ripieno super filante.

Per realizzarla abbiamo bisogno di questi ingredienti:

Fiori di zucca 16

patate

origano e olio evo

1 uovo

pangrattato

3 zucchine

aglio e prezzemolo

sale fino

parmigiano reggiano

provola 50 gr

Il procedimento è davvero semplicissimo:

Togli il gambo dai fiori di zucca e dividi in 4 parti in modo da ottenere 4 distinti petali; spuntate le zucchine, quindi riducetele a dadini pelate le patate e tagliatele a cubetti schiacciate l’aglio e in una padella capiente rosolatelo con un giro d’olio versate le zucchine nella padella e le patate e salate in modo che le verdure rilascino la loro stessa acqua coprite con il coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti, girando di tanto in tanto. lasciate raffreddare e schiacciate le verdure unite l’uovo, il Parmigiano, il prezzemolo tritato con il pangrattato inserite il formaggio a cubetti e chiudeteli formando una pallina cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 15/20 minuti

Se l’impasto dovesse risultare molto morbido aggiungete un cucchiaio di pangrattato.