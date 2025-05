Hot cross buns: la dolce tradizione anglosassone

Gli hot cross buns sono più di un semplice dolce: rappresentano una tradizione pasquale che affonda le radici nella cultura anglosassone. Questi soffici panini dolci, arricchiti con uvetta e spezie, sono perfetti per una colazione golosa o una merenda da condividere. Con la loro croce distintiva e il profumo avvolgente, gli hot cross buns riescono a evocare ricordi di festa e convivialità, rendendo ogni morso un’esperienza unica.

Ingredienti per gli hot cross buns

Per preparare circa 12 hot cross buns, avrai bisogno di:

500 g di farina

75 g di zucchero

10 g di lievito di birra fresco

300 ml di latte tiepido

1 uovo

80 g di burro morbido

100 g di uvetta

1/2 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di zenzero in polvere

Noce moscata q.b.

Per la croce: 50 g di farina e 50 ml di acqua

Per la finitura: confettura di albicocche

Preparazione del composto

Iniziamo grattugiando la scorza dell’arancia e spremendo il succo. Metti in ammollo l’uvetta nel succo per circa 15 minuti. Nel frattempo, sciogli il lievito nel latte tiepido. In una ciotola capiente, unisci la farina, lo zucchero, il latte con il lievito e l’uovo sbattuto. Inizia a impastare a media velocità. Quando il composto inizia a prendere forma, aggiungi il burro morbido e continua a lavorare.

Incorpora l’uvetta ben strizzata e le spezie, lavorando l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia, ma appiccicosa. Ungi una spianatoia con un po’ d’olio e trasferisci l’impasto, lavorandolo fino a formare una palla liscia. Metti l’impasto in una ciotola unta, coprilo con pellicola trasparente e lascia lievitare in un luogo caldo per 3-4 ore, o fino al raddoppio del volume.

Formazione dei panini

Una volta che l’impasto è lievitato, sgonfialo delicatamente e dividilo in 12 porzioni di uguale dimensione. Forma delle palline e disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Copri i panini con un canovaccio e lascia lievitare per un’altra ora. Nel frattempo, prepariamo la croce mescolando farina e acqua fino a ottenere una pastella liscia. Trasferiscila in un sac à poche e disegna una croce su ciascun panino.

Cottura e finitura

Preriscalda il forno a 180 °C e inforna i panini per 25-30 minuti, finché non diventano dorati. Appena sfornati, spennellali con confettura di albicocche diluita in un po’ d’acqua per dare una lucentezza irresistibile. Il profumo che pervade la cucina sarà un invito a gustarli appena raffreddati, magari accompagnati da una tazza di tè caldo.

Varianti creative per gli hot cross buns

Se desideri rendere i tuoi hot cross buns ancora più speciali, prova a sostituire l’uvetta con mirtilli rossi disidratati e ad aggiungere gocce di cioccolato fondente. Questa combinazione conferisce un sapore unico e un contrasto di dolcezza e acidità che sorprenderà i tuoi ospiti. Inoltre, puoi aromatizzare l’impasto con un pizzico di vaniglia in polvere per un tocco moderno e dolce.

Con una preparazione così semplice e versatile, gli hot cross buns si adattano perfettamente a diverse occasioni. Che si tratti di una colazione in famiglia o di un tè con gli amici, questi panini dolci sono sempre una scelta vincente.