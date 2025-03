Un’azienda con radici profonde nel territorio

La Compagnia Agricola Italiana, situata nel cuore del Molise, è un esempio di come la tradizione agricola possa unirsi all’innovazione. Con quasi vent’anni di esperienza nella lavorazione e commercializzazione di ortofrutta, questa cooperativa si distingue per la qualità dei suoi prodotti, tra cui asparagi, broccoli, cavolfiori e meloni retati. Antonio Santoianni, responsabile della produzione e del magazzino, sottolinea l’importanza di un calendario commerciale ben definito, che permette di gestire al meglio le diverse fasi della produzione.

Investimenti e strategie per il futuro

Per l’annata in corso, la cooperativa ha deciso di investire 90 ettari esclusivamente nelle brassicacee, un incremento del 10% rispetto alla stagione precedente. Questo investimento è mirato a soddisfare la crescente domanda della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) italiana, che rappresenta il 99% dei volumi commercializzati. Inoltre, la cooperativa ha avviato limitate esportazioni verso la Germania, ampliando così il proprio mercato.

Le sfide del mercato e le condizioni climatiche

Nonostante un inizio di stagione promettente, con vendite in aumento grazie a un’offerta limitata, la situazione è cambiata. L’accumulo di prodotto nei magazzini ha portato a un calo dei prezzi, in particolare per il broccolo, che ha subito una diminuzione fino al 25%. Tuttavia, in Molise, la cooperativa non ha affrontato gravi difficoltà legate all’emergenza idrica, a differenza di altre regioni come la Puglia, dove la siccità ha influito negativamente sui trapianti.

Preparazione per la campagna degli asparagi

La cooperativa è pronta a lanciare la campagna degli asparagi, che inizierà tra circa dieci giorni e si protrarrà fino alla prima settimana di giugno. Con 50 ettari dedicati a questo prodotto, si prevede una leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma l’ottimismo rimane alto. La Compagnia Agricola Italiana continua a lavorare per garantire prodotti freschi e di alta qualità, mantenendo sempre un occhio attento alle dinamiche di mercato e alle esigenze dei consumatori.