Un viaggio gastronomico a bordo dell’Amerigo Vespucci

La cucina italiana, simbolo di tradizione e innovazione, ha recentemente ricevuto un riconoscimento significativo come patrimonio immateriale dell’umanità. Questo evento ha avuto luogo a bordo dell’Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare, che ha fatto tappa a Napoli per celebrare le eccellenze agroalimentari della regione. L’iniziativa è stata organizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con La Cucina Italiana e altre istituzioni culinarie.

Premiati per il loro contributo alla gastronomia

Durante la cerimonia, sono stati premiati chef e produttori che si sono distinti per il loro impegno nella promozione della cucina italiana. Tra i premiati, Nino Di Costanzo, chef pluripremiato, ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della cucina italiana” per la sua abilità nella ricerca e reinterpretazione degli ingredienti. Anche Giuseppe Stanzione, chef del ristorante Glicine, è stato riconosciuto come “Promotore della cucina italiana”, mentre Sal De Riso ha ottenuto il premio per “Eccellenza della Pasticceria Italiana”.

Le eccellenze campane in primo piano

Il riconoscimento non si è limitato solo agli chef, ma ha incluso anche importanti consorzi come quello della Pasta di Gragnano IGP e della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Questi consorzi sono stati premiati per il loro impegno nella valorizzazione e tutela dei prodotti tipici, simboli della tradizione gastronomica italiana. La serata si è conclusa con una cena che ha messo in risalto i sapori autentici della Campania, con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi e locali.