Un patrimonio culturale da valorizzare

La cucina italiana è molto più di un semplice insieme di ricette; rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale che merita di essere celebrato e preservato. La Giornata della Ristorazione, che si tiene ogni anno il 17 maggio, è un’iniziativa che mira a mettere in luce l’importanza della ristorazione come espressione dell’ospitalità e della convivialità tipica del nostro Paese. Quest’anno, l’evento ha assunto un significato particolare, poiché si sta lavorando per candidare la cucina italiana come patrimonio dell’umanità UNESCO. Questo riconoscimento non solo valorizzerebbe la nostra tradizione culinaria, ma contribuirebbe anche a promuovere l’Italia nel mondo.

Eventi e partecipazione

La Giornata della Ristorazione 2025 ha visto la partecipazione di oltre diecimila ristoranti, sia in Italia che all’estero, coinvolgendo chef, associazioni e rappresentanti del mondo culturale ed economico. Durante questa tre giorni di eventi, si sono svolti incontri e dibattiti che hanno messo in evidenza il valore imprenditoriale e culturale della ristorazione italiana. Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, ha sottolineato l’importanza di evolvere il concetto di ‘Made in Italy’ in ‘Sense of Italy’, unendo bellezza, tradizione e innovazione per dare nuova prospettiva al nostro Paese.

Educazione alimentare e futuro

Un aspetto fondamentale della Giornata della Ristorazione è l’educazione alimentare, che quest’anno ha coinvolto i bambini delle scuole di primo grado. Attraverso incontri promossi da chef qualificati, si è cercato di trasmettere l’importanza del legame tra memoria, emozioni e cibo. Questo approccio educativo non solo mira a far conoscere la cucina italiana, ma anche a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di non sprecare il cibo. Un esempio significativo è stato il riconoscimento a Don Marco Pagniello della Caritas Italiana, che si impegna quotidianamente per garantire pasti a chi vive in difficoltà economiche.

Il simbolo dell’edizione 2025

Quest’anno, l’uovo è stato scelto come simbolo della Giornata della Ristorazione, rappresentando creazione, rinascita e unità. Questo emblema racchiude la ricchezza culturale e produttiva della ristorazione italiana. Il piatto protagonista dell’edizione 2025 è l’Ovetto croccante con asparagi scottati, fonduta di blu del Moncenisio e tartufo nero d’Alba, creato dallo chef Lorenzo Leggero del ristorante Celestino di Piobesi Torinese. Questo piatto non solo celebra la tradizione culinaria, ma rappresenta anche un invito a riscoprire i sapori autentici e a valorizzare i prodotti locali.