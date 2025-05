La Festa dei Cjarsòns: tradizione e sapori della Carnia

Ogni anno, il primo giugno, Sutrio si trasforma in un palcoscenico di sapori e tradizioni culinarie grazie alla Festa dei Cjarsòns. Questo evento celebra uno dei piatti più emblematici della Carnia, i Cjarsòns, che sono un vero e proprio simbolo della cultura gastronomica friulana. Con oltre cinquanta varianti, ognuna con il proprio segreto di famiglia, i Cjarsòns rappresentano un viaggio nei sapori, dove il ripieno speziato di ricotta e ingredienti freschi viene esaltato da condimenti tradizionali come burro fuso e ricotta affumicata.

Un piatto dalle origini antiche

Le origini dei Cjarsòns si intrecciano con la storia dei venditori ambulanti di spezie, noti come cramârs, che nel ‘700 attraversavano le Alpi per vendere i loro prodotti nei mercati germanici. Al ritorno, le donne preparavano questi ravioli utilizzando ciò che rimaneva nella crassigne, una piccola cassettiera di legno. Questa pratica ha dato vita a un piatto che, pur essendo nato da ingredienti poveri, è diventato un simbolo di convivialità e festa.

La Festa dei Cjarsòns a Sutrio

Durante la festa, dieci paesi della Carnia si uniscono per presentare le loro versioni uniche dei Cjarsòns. Passeggiando tra le isole di degustazione allestite nei punti più caratteristici del paese, i visitatori possono assaporare piatti sia dolci che salati, arricchiti da erbe fresche e aromi inconfondibili. La varietà è sorprendente: si possono trovare Cjarsòns con ricotta e cioccolato, accompagnati da vini pregiati delle cantine locali, o versioni più tradizionali con spezie e frutta secca.

Un’esperienza per tutti i sensi

Oltre alla gastronomia, la Festa dei Cjarsòns offre un mercatino con prodotti tipici del territorio, attività per bambini e musica dal vivo. È un momento di festa e condivisione, dove le famiglie si riuniscono per celebrare la tradizione e per scoprire i sapori autentici della Carnia. Ogni anno, il numero di visitatori cresce, attratti non solo dalla bontà dei piatti, ma anche dall’atmosfera festosa e accogliente.

Un piatto per ogni occasione

I Cjarsòns non sono solo un piatto da festa; sono anche una testimonianza della cultura e della tradizione friulana. Ogni famiglia ha il proprio modo di prepararli e ogni ristorante presenta la propria interpretazione. Che siano ripieni di ricotta, uvette, confettura di pere o persino cacao, i Cjarsòns raccontano storie di convivialità, passione per la cucina e radici culturali.

Il futuro dei Cjarsòns

Con l’attenzione crescente verso la cucina tradizionale e gli ingredienti locali, i Cjarsòns stanno vivendo una nuova vita. La Festa di Sutrio non è solo un omaggio al passato, ma anche un’opportunità per innovare e sperimentare. I giovani chef stanno reinterpretando questa ricetta classica, combinando tradizione e modernità, e portando i Cjarsòns a un pubblico sempre più vasto. La speranza è che questa tradizione continui a vivere, evolvendosi e adattandosi ai tempi, ma rimanendo sempre ancorata ai suoi autentici sapori.