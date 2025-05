Un dolce che resiste al tempo

La nuvola di Ghigo è un simbolo della tradizione dolciaria torinese, un dolce che ha mantenuto intatta la sua ricetta dai primi del Novecento. Questo dessert, che non ha eguali al di fuori del Piemonte, è atteso con trepidazione dai torinesi ogni Natale. La sua storia inizia nel 1870, quando Bartolomeo Ghigo fondò la pasticceria che porta il suo nome in via Po, diventando un punto di riferimento per gli amanti della dolcezza.

La trasformazione estiva

Quest’estate, la storica pasticceria ha deciso di sorprendere i suoi clienti con una novità: la nuvola di Ghigo si trasforma in gelato. Sebbene non ci sia stata un’annuncio ufficiale, i social media sono già in fermento con le immagini e le descrizioni di questa nuova creazione. Gli influencer locali non possono fare a meno di condividere la loro eccitazione per questa innovazione, che segna un cambiamento significativo per un dolce che ha resistito al passare del tempo.

Caratteristiche del nuovo gelato

Il gelato della nuvola di Ghigo promette di mantenere le caratteristiche che hanno reso famoso il dolce originale. Ci si aspetta una base ricca di burro, che richiama la copertura di crema al burro del dolce tradizionale, insieme a una generosa variegatura di pezzi di lievitato. La consistenza sarà, si spera, leggera e ariosa, proprio come una nuvola. Questo gelato non sarà solo un dessert, ma un’esperienza sensoriale che unisce tradizione e innovazione.

Un’accoppiata vincente

Immaginate di gustare questa nuova delizia nel dehors della pasticceria, circondati da un’atmosfera vivace e accogliente. Non mancherà di certo la panna montata, un altro classico della casa, che si sposa perfettamente con il gelato. Questa combinazione non solo esalta il sapore del gelato, ma offre anche un’esperienza di gusto ad alto coefficiente di golosità. La nuvola di Ghigo in versione gelato è destinata a diventare un must dell’estate torinese, attirando non solo i residenti ma anche i turisti in cerca di autentiche specialità locali.