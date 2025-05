Un’idea originale per i fan dei Simpson

L’azienda danese Lego ha deciso di sorprendere i suoi fan lanciando un set di costruzione che rappresenta il famoso Krusty Burger, il fast food iconico della serie animata I Simpson. Questo nuovo prodotto non è solo un semplice set di mattoncini, ma un’esperienza che unisce il mondo del gioco a quello della ristorazione, permettendo agli appassionati di ricreare un vero e proprio locale a tema. Con 1.635 pezzi, i costruttori potranno assemblare ogni dettaglio del ristorante, dalla cucina al banco delle ordinazioni, fino ai servizi igienici, tutto con la qualità e la creatività che contraddistinguono i prodotti Lego.

Un’esperienza di costruzione unica

Il set Lego del Krusty Burger è pensato per i fan di tutte le età, offrendo un’opportunità di gioco e creatività senza precedenti. Con un prezzo di 199,99 €, gli appassionati potranno mettere alla prova le loro abilità di costruzione e, una volta completato, il locale diventerà un oggetto da collezione. La presenza di sette personaggi iconici della serie, tra cui Homer, Bart e Krusty, arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco, permettendo di ricreare scene memorabili della serie. Inoltre, il set include anche la Clown Car e un drive-through, per un’esperienza di ordinazione al volo, proprio come nel cartone animato.

Un tributo alla cultura pop

Con questo nuovo set, Lego dimostra ancora una volta la sua capacità di unire il mondo del gioco con quello della cultura pop. Il Krusty Burger non è solo un ristorante fittizio, ma un simbolo di una delle serie animate più amate di sempre. La scelta di realizzare un set dedicato a questo locale rappresenta un omaggio ai fan dei Simpson e un modo per celebrare la loro passione. Lego ha già avuto successo in passato con set ispirati a marchi famosi, e il Krusty Burger si inserisce perfettamente in questa tradizione. La collezione Icons di Lego continua a crescere, offrendo ai fan nuove opportunità di esplorare e costruire il loro mondo preferito.