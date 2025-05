Dopo il sold out fulmineo, i prodotti di Meghan Markle non sono più disponibili: analisi della situazione.

Il fenomeno del sold out

Negli ultimi mesi, i prodotti griffati da Meghan Markle hanno attirato l’attenzione di molti, andando sold out in tempi record. La duchessa di Sussex ha lanciato la sua linea di prodotti, inizialmente chiamata “American Riviera Orchard” e successivamente ribattezzata “As Ever”. Questo cambio di nome è stato necessario a causa di problematiche legate ai marchi registrati, ma non ha impedito ai suoi prodotti di diventare un successo immediato. Una composta di mirtilli, miele selvatico e tisane sono stati messi in vendita e, sorprendentemente, il miele è andato esaurito in soli cinque minuti.

Il vuoto dopo l’hype

Nonostante il successo iniziale, la situazione attuale è ben diversa. Dopo il lancio, il negozio online di “As Ever” è rimasto praticamente vuoto per quasi tre mesi. L’hype generato dalla prima vendita è svanito, lasciando i fan frustrati e delusi. Molti di loro si sono sentiti trascurati, accusando Meghan di ghosting. Questo fenomeno ha sollevato interrogativi sulla strategia di marketing e sulla pianificazione dietro il lancio della sua linea di prodotti. Renae Smith, esperta di comunicazione, ha espresso le sue perplessità riguardo alla mancanza di un piano di approvvigionamento adeguato.

Strategia di marketing o mancanza di pianificazione?

La questione centrale è se il sold out fulmineo sia stato il risultato di una strategia di marketing ben congegnata o di una mancanza di pianificazione. Secondo Smith, la rapidità con cui il miele è andato esaurito è un chiaro segnale di una preparazione inadeguata. “Il miele è miele. Non ci vogliono sei mesi per trovarne altro”, ha dichiarato. Se Meghan si aspettava un tale successo, la domanda è: dove sono i piani per mantenere l’interesse dei consumatori? La mancanza di nuovi prodotti o rifornimenti ha portato a una situazione di stallo, lasciando i fan in attesa di novità che non arrivano.