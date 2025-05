Un dolce soffice e goloso, perfetto per iniziare la giornata con dolcezza.

Ingredienti per un plumcake stracciatella irresistibile

Per preparare un plumcake stracciatella delizioso, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina 00

50 g di fecola di patate

200 g di zucchero a velo

3 uova

150 g di yogurt intero

100 g di burro fuso

100 g di gocce di cioccolato fondente

1 bacca di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione del plumcake stracciatella

Iniziare a preparare il plumcake stracciatella è semplice e veloce. Per prima cosa, preriscalda il forno a 180°C e prepara uno stampo da plumcake rivestendolo con carta da forno. In una ciotola capiente, sbatti le uova con lo zucchero a velo fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi lo yogurt e il burro fuso, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti.

In un’altra ciotola, setaccia insieme la farina, la fecola di patate, il lievito e il sale. Incorpora gradualmente gli ingredienti secchi al composto umido, mescolando delicatamente per evitare grumi. Infine, aggiungi le gocce di cioccolato fondente e i semi della bacca di vaniglia, mescolando fino a distribuire uniformemente il cioccolato nell’impasto.

Varianti e consigli per un plumcake unico

Il plumcake stracciatella è estremamente versatile e può essere personalizzato secondo i tuoi gusti. Per un tocco esotico, prova ad aggiungere 40 g di cocco grattugiato all’impasto. Questo non solo arricchirà il sapore, ma darà anche una consistenza rustica al dolce. Se preferisci un sapore più intenso, puoi sostituire parte delle gocce di cioccolato con nocciole tostate tritate grossolanamente, perfette per le merende invernali.

Una volta cotto, lascia raffreddare il plumcake e servilo con una spolverata di zucchero a velo. È delizioso accompagnato da una tazza di tè o latte caldo, rendendolo un comfort food irresistibile per tutta la famiglia. Ricorda che il plumcake stracciatella si conserva bene per alcuni giorni, mantenendo la sua morbidezza e fragranza.