Scopri come preparare il tonno sott’olio e le alici al forno

Scopri come preparare il tonno sott'olio e la teglia di alici in modo semplice e veloce.

Il tonno sott’olio è una conserva che richiama alla mente i sapori del mare, una preparazione semplice e ricca di storia. Questo piatto non solo è facile da realizzare, ma offre anche un’ottima opportunità per gustare un pesce fresco conservato in modo delizioso. Perfetto per essere utilizzato in insalate, panini o come antipasto, il tonno sott’olio è un must nella cucina mediterranea.

Ingredienti per il tonno sott’olio

Per preparare il tonno sott’olio avrai bisogno di pochi ingredienti, tutti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di tonno fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Erbe aromatiche (come rosmarino o timo) a piacere

Preparazione del tonno sott’olio

Inizia pulendo il tonno, rimuovendo la pelle e le spine. Taglialo a cubetti e lessalo in acqua salata per circa 15 minuti. Una volta cotto, scolalo e lascialo raffreddare. Prepara un barattolo di vetro sterilizzato e disponi i cubetti di tonno, alternandoli con le erbe aromatiche. Ricopri il tutto con olio d’oliva, assicurandoti che il tonno sia completamente sommerso. Chiudi il barattolo e conservalo in frigorifero. Dopo una settimana, il tonno sarà pronto per essere gustato.

La teglia di alici e patate: un secondo piatto leggero

Un altro piatto da non perdere è la teglia di alici e patate, un secondo piatto che mette in risalto il sapore delle alici, pesce azzurro ricco di omega-3 e nutriente. Questa ricetta si prepara in modo semplice e veloce, ed è ideale per una cena sana e gustosa.

Ingredienti per la teglia di alici e patate

Ecco cosa ti serve per realizzare questo delizioso piatto:

400 g di alici fresche

3 patate medie

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe a piacere

Prezzemolo fresco tritato

Preparazione della teglia di alici e patate

Inizia pelando e affettando le patate sottilmente. In una teglia, disponi uno strato di patate, aggiungi un filo d’olio, sale e pepe. Successivamente, aggiungi uno strato di alici. Continua alternando patate e alici fino a esaurire gli ingredienti. Termina con un generoso filo d’olio e cospargi con prezzemolo tritato. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, finché le patate non sono tenere e dorate. Servi caldo, per un piatto che scalda il cuore.