Scopri come preparare vol-au-vent con baccalà e crema di anacardi

Immagina di essere a una cena tra amici, con un’atmosfera calda e accogliente, e il profumo di qualcosa di delizioso che si diffonde nell’aria. I vol-au-vent, con il loro guscio croccante di pasta sfoglia, sono il perfetto antipasto per conquistare il palato di chiunque. Oggi ti proponiamo una ricetta che combina la cremosità degli anacardi con il sapore deciso del baccalà piccante, un incontro di sapori che lascerà tutti a bocca aperta.

La preparazione della pasta sfoglia

Per iniziare, metti a bagno gli anacardi in acqua per almeno 12 ore. Questo passaggio sarà fondamentale per ottenere una crema liscia e ricca di sapore. Una volta trascorso il tempo, procedi a spennellare due fogli di pasta sfoglia con abbondante burro fuso. Piegali a metà e schiaccia leggermente con un matterello, affinché i due strati si uniscano. Ritaglia quattro dischi di 9 cm di diametro, lasciando però i due fogli uniti. All’interno di due di essi, ritaglia un disco più piccolo di 5 cm, così da formare degli anelli di pasta.

Il trucco per vol-au-vent perfetti

Per facilitare la lavorazione, metti i fogli di pasta ritagliati in freezer per circa 10 minuti. Questo accorgimento ti permetterà di maneggiare meglio la pasta durante la costruzione dei vol-au-vent. Una volta freddi, trasferisci i dischi su una placca da forno foderata con carta da forno, spennella i bordi con un po’ di uovo sbattuto e sovrapponi gli anelli di pasta. Spennella la superficie con altro uovo, bucherella la base con una forchetta e inforna a 200°C per circa 20 minuti. A metà cottura, ricorda di abbassare la base all’interno del buco per creare spazio per la farcitura.

Crema di anacardi e baccalà piccante

Mentre i vol-au-vent sono in forno, puoi preparare la crema di anacardi. Scola gli anacardi e mettili in un frullatore insieme a pinoli, pistacchi, un ciuffetto di foglie di tarassaco, olio, sale, succo di limone e acqua. Frulla il tutto fino a ottenere una salsa compatta e omogenea, che sarà perfetta per i tuoi vol-au-vent.

Preparazione del baccalà

Per il baccalà, metti in una padella uno spicchio d’aglio, prezzemolo, un peperoncino fresco e un po’ di latte. Aggiungi il baccalà e cuocilo con il coperchio per circa 10 minuti. Una volta cotto, estrailo dalla padella, ungi con un filo d’olio e spezzettalo con le mani in scaglie. La combinazione di questi ingredienti darà vita a un gusto unico, perfetto per arricchire il tuo antipasto.

Assemblaggio e presentazione

Una volta sfornati i vol-au-vent e lasciati raffreddare, è il momento di comporli. Riempili con la crema di anacardi e completa con le scaglie di baccalà piccante, aggiungendo qualche fogliolina di tarassaco e magari un petalo di fiore per una presentazione scenografica. Questo piatto non solo sarà un festino per il palato, ma anche per gli occhi, portando un tocco di eleganza alla tua tavola.

Un antipasto da condividere

Questa ricetta è un invito a esplorare nuovi sapori e a condividere momenti speciali con le persone care. I vol-au-vent con crema di anacardi e baccalà piccante sono l’emblema di come la cucina possa unire le persone, trasformando ogni pasto in un’esperienza indimenticabile. Non è solo un antipasto, ma una storia da raccontare, un ricordo da creare. E tu, sei pronto a scrivere il prossimo capitolo della tua avventura culinaria?