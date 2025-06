Twiga Beach Club: scopri come il nuovo management trasforma l’esperienza al mare

Immagina di essere in un luogo dove il mare incontra il lusso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica. Questo è il Twiga Beach Club, un nome che evoca immediatamente immagini di eleganza e divertimento. Recentemente, questo paradiso della Versilia ha cambiato gestione, passando dalle mani di Flavio Briatore a quelle di Leonardo Maria del Vecchio. Ma cosa significa questo cambiamento per gli amanti della buona cucina e del relax al mare?

Un’icona che si rinnova

Il Twiga, che ha rappresentato un simbolo dell’intrattenimento di lusso, continua a mantenere il suo fascino. Con il nuovo proprietario, il beach club si prepara a una ristrutturazione completa, non solo degli spazi, ma anche del concept gastronomico. Leonardo Maria del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, ha una visione ambiziosa: valorizzare il brand attraverso una proposta culinaria che rispecchi la tradizione e l’innovazione.

Un menù che racconta il mare

La cucina del Twiga è un viaggio nei sapori del mare. Con piatti che spaziano dal crudo di pesce a raffinati sushi bar, ogni commensale può trovare qualcosa di speciale. Immagina di gustare un plateau royal, pensato per essere condiviso, mentre il sole tramonta all’orizzonte. Oppure, lasciati tentare da una selezione di pizze gourmet e paste fresche, preparate con ingredienti di alta qualità. I prezzi, sebbene elevati, riflettono l’esperienza esclusiva che il locale è in grado di offrire.

Un ambiente esclusivo per tutti

Nonostante il cambio di gestione, il Twiga continua a rispondere a una clientela selezionata. Che si tratti di una giornata di relax sulla spiaggia, di un pranzo raffinato o di una serata danzante, ogni momento trascorso qui è pensato per essere indimenticabile. Tuttavia, è bene sapere che l’accesso ha un costo; alcune voci parlano di cifre che possono arrivare fino a 1.500 euro per una “tenda imperiale” in alta stagione. Ma chi ha avuto modo di visitarlo sa che ogni euro speso è un investimento in un’esperienza di alta classe.

Tradizione e innovazione

Il menu del nuovo Twiga non è solo un elenco di piatti, ma una vera e propria narrazione della cultura gastronomica locale. Ogni portata è preparata con cura, dai classici rivisitati alle nuove tendenze culinarie. In un’epoca in cui la qualità e la sostenibilità sono al centro dell’attenzione, il Twiga si allinea a queste necessità, offrendo ingredienti freschi e locali, in armonia con il territorio.

Un futuro luminoso

Il passaggio di gestione del Twiga Beach Club rappresenta non solo un cambiamento, ma una nuova opportunità per tutti coloro che amano la bellezza e il buon cibo. Con una visione ambiziosa e una propensione all’innovazione, il futuro del locale sembra promettente. Ogni visita sarà un’esperienza da raccontare, un momento da vivere intensamente. Preparati a lasciarti sorprendere da un ambiente che sa come coccolarti e da un servizio che punta all’eccellenza.

In questo angolo di paradiso, il Twiga non è solo un ristorante; è un’esperienza che parla al cuore, un luogo dove ogni dettaglio è pensato per emozionare. E mentre ci si siede a tavola, circondati dalla bellezza della Versilia, ci si rende conto che non è solo il cibo a fare la differenza, ma l’atmosfera, l’ospitalità e la passione che rendono ogni momento indimenticabile.