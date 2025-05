“Veleno nella frutta”, attenzione a questi alimenti che mangi ogni giorno: sono i più pericolosi per la salute

Attenzione a questa frutta particolarmente velenosa: ecco qual è la più pericolosa in assoluto, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri cari lettori che amano la salute, il buon cibo e il sapore gustoso della frutta e la verdura, sono stati in grado di concentrare le loro attenzioni sulla salute e il benessere del proprio corpo e del proprio organismo. E’ bene dirvi, però, che quello che solitamente pensiamo ci fa bene può essere causarci gravi problemi: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni i nutrizionisti e gli esperti in materia ci hanno insegnato come è facile organizzare la propria vita con abitudini buone, sane e gustose calibrando tutti i cibi con la giusta attenzione. Infatti, si cerca sempre per la perdita di peso di andare in deficit calorico ma di inserire nel cosiddetto piano alimentare cibi come verdure, frutta, pasta, pane in maniera più che equilibrata.

Proprio per questo, infatti, attraverso un’analisi di alcuni esperti, si è constatato che bisogna fare attenzione alla frutta e alla verdura che si consuma perché può contenere pesticidi e batteri. Un’affermazione molto seria che andrebbe approfondita come merita.

Infatti, abbiamo deciso di farlo nel corso del prossimo paragrafo: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e ti salvano la vita.

Frutta velenosa: ecco a cosa dobbiamo fare attenzione

Per molto tempo gli esperti in nutrizione ci hanno insegnato il concetto di mangiare sano, ossia quello di calibrare frutta, verdura, legumi e carboidrati di ogni genere nella giusta misura. Infatti, cercare di bilanciare grassi, carboidrati e proteine è una missione non molto semplice per molti che non riescono a raggiungere l’obiettivo del deficit calorico. Quello che però andrebbe approfondito è che nella frutta e nella verdura che arriva spesso nelle nostre tavole, quest’ultima può contenere tracce di pesticidi.

Uno studio analizzato e sviluppato qualche tempo da Legambiente e Alce Nero ha fatto scalpore e riguarda proprio le contaminazioni alimentari.

Da questo studio , infatti, i 3 cibi considerati tra i più peggiori e più contaminati in assoluto troviamo:

le pere con il 90,73% dei pesticidi

pesche (85,64%)

agrumi (80,90%)

A questi si sono aggiunti anche: mele, fragole, uva, spinaci e pomodori oltre che alcune verdure come fagiolini e il cavolo riccio.

Il consiglio per evitare di avere problemi è quello di lavare con acqua corrente e strofinando delicatamente con una spazzola, tutta la frutta e la verdura. Devi aggiungere anche aceto di mele e bicarbonato per lavare il cibo.