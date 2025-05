Scopri come preparare un vitello tonnato fresco e leggero per l'estate

Un classico della cucina italiana

Il vitello tonnato è un piatto tradizionale della cucina italiana, particolarmente apprezzato durante la stagione estiva per la sua freschezza e leggerezza. Questo antipasto o secondo piatto è ideale per essere preparato in anticipo, permettendo così di godere di un pasto senza stress. La ricetta originale prevede l’uso di carne di vitello cotta a bassa temperatura e una salsa a base di tonno, ma oggi vi proponiamo una versione innovativa che utilizza tonno fresco, per un’esperienza di gusto completamente nuova.

Ingredienti freschi e di qualità

Per realizzare questa ricetta, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di alta qualità. Utilizzeremo un arrosto di vitello, tonno fresco, capperi e fiori di cappero disidratati. La preparazione inizia con la rifilatura della sottofesa di vitello, che andrà legata con dello spago per mantenere la forma durante la cottura. Dopo averla salata e pepata, la carne verrà rosolata in padella per sigillare i succhi e poi cotta in forno a 190 °C per circa 20 minuti. Una volta cotta, è importante farla raffreddare e riposare in frigorifero per almeno tre ore, in modo che i sapori si amalgamino perfettamente.

La marinatura del tonno

Nel frattempo, prepariamo il tonno fresco. Dopo averlo pulito, lo tagliamo a cubetti di circa 5 mm e lo condiamo con scorza di limone, sale, pepe e olio d’oliva. Questa marinatura darà al tonno un sapore fresco e aromatico, perfetto per accompagnare il vitello. Mentre il tonno riposa in frigorifero, possiamo dedicarci ai fiori di cappero. Dopo averli sgocciolati e strizzati, li disidratati nel microonde per esaltarne il sapore. Una volta pronti, li sbricioliamo grossolanamente e li teniamo da parte per la decorazione finale del piatto.

Impiattamento e presentazione

Quando il vitello è ben raffreddato, possiamo procedere a tagliarlo in fettine sottili. Disporremo le fette di carne su un piatto da portata, aggiungendo la dadolata di tonno marinato e completando con i fiori di cappero sbriciolati. Un filo d’olio d’oliva e una spolverata di pepe nero daranno il tocco finale a questo piatto elegante e gustoso. Servito freddo, il vitello tonnato rivisitato è perfetto per un pranzo estivo o una cena con amici, portando in tavola un mix di tradizione e innovazione.