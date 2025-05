Un piatto che evoca ricordi

Gli asparagi con uova, pecorino e tartufo rappresentano non solo una ricetta, ma un vero e proprio viaggio nei ricordi di chi l’ha creata. Alberto Andolfo, chef del ristorante Osteria Fiorenza di Geelong, in Australia, ha voluto riportare alla luce i sapori della sua infanzia, cresciuto ai piedi dei Colli Euganei, nel cuore del Veneto. Questo piatto semplice e genuino è un omaggio alla sua terra natale, un modo per mantenere vive le tradizioni culinarie anche a migliaia di chilometri da casa.

Ingredienti freschi e di qualità

La chiave per un piatto di successo risiede nella scelta degli ingredienti. Per preparare gli asparagi con uova, pecorino e tartufo, è fondamentale utilizzare asparagi freschi e di stagione. La loro consistenza croccante si sposa perfettamente con la cremosità delle uova e il sapore intenso del pecorino. Il tartufo, infine, aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza, rendendo questo piatto ideale per occasioni speciali o semplicemente per una cena in famiglia.

Preparazione semplice e veloce

La preparazione di questo piatto è sorprendentemente semplice. Iniziate mondando gli asparagi, eliminando la parte finale del fusto e pelando il resto. Cuoceteli al vapore o lessateli, facendo attenzione a mantenerli croccanti. Nel frattempo, portate a lieve bollore una padella con un dito d’acqua e rompetevi le uova, cuocendole delicatamente come se fossero al tegamino, senza olio. Una volta pronti, distribuite gli asparagi nei piatti, adagiatevi sopra le uova e completate con lamelle di pecorino, tartufo, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Il risultato sarà un piatto che non solo soddisfa il palato, ma racconta anche una storia di tradizione e passione culinaria.