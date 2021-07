Descrizione

Il Blue Lagoon, o Laguna Blu, è un cocktail preparato con una miscela aromatica di vodka, succo fresco di limone e Curaçao, che si contraddistingue per il suo colore azzurro intenso. Un drink alcolico nato presumibilmente negli anni ’70 e apprezzato per il sapore intenso e agrumato. Scoprite come prepararlo senza shaker in pochi minuti.