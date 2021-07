Descrizione

I moscardini sono un mollusco di piccole dimensioni, semplice da cucinare e ottimo da proporre fritto, in umido, in insalata o cotto al forno. Oggi vi proponiamo una ricetta semplicissima, per preparare i moscardini con l’aggiunta di pomodoro, olive e capperi. Un piatto genuino e ricco di gusto, ottimo da portare in tavola con del pane con cui fare l’irrinunciabile scarpetta.