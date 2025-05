La tradizione dei cantucci toscani

I cantucci, dolci tipici della tradizione toscana, sono un simbolo della gastronomia regionale. Questi biscotti croccanti, spesso accompagnati da un bicchiere di vinsanto, rappresentano un’esperienza culinaria unica. La chef Tina Aigbovo Pinzi, con la sua passione per la cucina toscana, ci guida nella preparazione di questi deliziosi dolcetti. Originaria della Nigeria, Tina ha trovato nella cucina italiana la sua vera vocazione, creando piatti che uniscono tradizione e innovazione.

Ingredienti e preparazione dei cantucci

Per preparare i cantucci perfetti, è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità. Ecco cosa serve: 300 grammi di farina, 200 grammi di zucchero, 150 grammi di mandorle, 2 uova, 2 cucchiai di vinsanto e 1 bustina di lievito per dolci. Iniziate mescolando le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete la farina setacciata, il lievito e il vinsanto, continuando a mescolare. Infine, incorporate le mandorle, mescolando delicatamente per non romperle. Formate dei filoni e infornate a 180°C per circa 25 minuti.

Il tocco finale: la seconda cottura

Dopo la prima cottura, è importante lasciare raffreddare i filoni per qualche minuto. Una volta raffreddati, tagliateli a fette diagonali e rimettete in forno per altri 10-15 minuti, fino a quando non saranno dorati e croccanti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere la tipica consistenza dei cantucci. Serviteli caldi o a temperatura ambiente, accompagnati da un bicchiere di vinsanto, per un’esperienza autentica e indimenticabile.

Un’esperienza culinaria alla Locanda in Tuscany

Presso la Locanda in Tuscany, dove Tina Aigbovo Pinzi insegna i segreti della cucina toscana, è possibile partecipare a corsi di cucina dedicati. Questi corsi offrono l’opportunità di imparare a preparare non solo i cantucci, ma anche altri piatti tipici della tradizione locale, come i pici all’aglione. Immersi nella splendida Val d’Orcia, gli ospiti possono vivere un’esperienza gastronomica unica, all’insegna della convivialità e della passione per la buona cucina.