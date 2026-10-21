Una guida pratica per preparare i ceci al parmigiano: dosi facili, varianti di spezie e istruzioni per forno e friggitrice ad aria.

Se cercate uno snack saporito da offrire all’aperitivo o da sgranocchiare davanti alla TV, i ceci al parmigiano sono una soluzione rapida e versatile. Con appena 240 gr di ceci già cotti, un po’ di parmigiano e le spezie che preferite potete ottenere una piccola magia: durante la cottura il formaggio crea una crosticina dorata che rende i ceci fragranti e appetitosi. Questa preparazione è adatta sia per chi desidera un antipasto diverso sia per chi vuole aggiungere una nota croccante a insalate e zuppe.

La ricetta è pensata per essere eseguita in due modi equivalenti: in forno ventilato o in friggitrice ad aria. Entrambi i metodi richiedono pochi minuti di attenzione e qualche accorgimento per asciugare e condire correttamente i legumi. Le varianti aromatiche sono numerose: paprika, curry, erbe secche o un tocco di peperoncino permettono di adattare il sapore al vostro menù.

Ingredienti e dosi per 2-4 persone

Per ottenere il risultato desiderato sono sufficienti ingredienti semplici e dosi precise. Avrete bisogno di 240 gr di ceci già cotti, parmigiano grattugiato q.b., sale e pepe quanto basta e una o più spezie a piacere come paprika o curry. L’olio è opzionale: una leggera nebulizzata aiuta a far aderire il formaggio ai ceci ma non è indispensabile se i ceci sono ben asciutti. Questo mix di ingredienti valorizza il gusto del parmigiano e permette alla crosticina di formarsi durante la cottura.

Procedimento e tempi di cottura

Iniziate sciacquando e scolando i ceci sotto acqua corrente per eliminare il liquido di conservazione. È importante asciugarli con cura: stendete i ceci su un canovaccio pulito e tamponateli per rimuovere l’umidità in eccesso, perché un prodotto troppo umido impedirà la formazione della crosticina. Trasferiteli in una ciotola, condite con sale, pepe, le spezie scelte e una generosa spolverata di parmigiano; mescolate con cura fino a che il formaggio e le spezie non avvolgono i ceci in modo uniforme.

Cottura in forno ventilato

Preriscaldate il forno a 180°C. Rivestite una teglia con carta forno e distribuite i ceci in un unico strato evitando sovrapposizioni per favorire una cottura uniforme. Infornate e cuocete per circa 20 minuti girando i ceci a metà cottura per ottenere una doratura omogenea. Il parmigiano formerà una crosticina croccante; se preferite una maggiore croccantezza lasciate qualche minuto in più controllando che non bruci. Al termine estraete la teglia e lasciate raffreddare qualche minuto per far stabilizzare la croccantezza.

Cottura in friggitrice ad aria

Se utilizzate la friggitrice ad aria preriscaldate a 190°C. Sistemate i ceci nel cestello in un unico strato, evitando di affollare: la circolazione dell’aria è fondamentale per rendere i ceci uniformemente croccanti. Cuocete per circa 15 minuti aprendo e scuotendo il cestello a metà tempo per evitare che i ceci si attacchino e per distribuire meglio il parmigiano. Anche qui l’ultimo minuto è utile per ottenere la doratura desiderata; alla fine lasciate riposare brevemente prima di servire.

Per personalizzare la ricetta provate combinazioni diverse: la paprika affumicata regala una nota rustica, il curry dona un profilo esotico mentre rosmarino o salvia tritati finemente aggiungono una sfumatura erbacea. Un pizzico di peperoncino in polvere è indicato per chi ama il piccante. Se volete una versione meno calorica riducete la quantità di parmigiano o usate una versione a basso contenuto di grassi, ricordando però che il formaggio è l’elemento che crea la crosticina caratteristica.

Conservazione e utilizzi: i ceci al parmigiano sono migliori se consumati appena fatti, quando sono ancora croccanti; tuttavia, se dovessero avanzare, potete conservarli per un giorno a temperatura ambiente in un contenitore asciutto. Per recuperare la croccantezza dopo la conservazione basta passarli qualche minuto in forno caldo o nella friggitrice ad aria. Infine, sperimentate: questi ceci funzionano come snack, come topping per insalate o vellutate e come componente croccante nelle bowl.