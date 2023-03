Descrizione

Vi piacerebbe provare a preparare in casa i tradizionali taralli pugliesi ma avete poco tempo a disposizione? Vi spieghiamo come realizzare l’impasto in soli 5 minuti con il Bimby e come cuocerli direttamente in forno senza bollitura. Otterrete dei taralli fragranti e gustosi, così croccanti e friabili che andranno a ruba in pochi minuti!